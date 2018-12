Rozhodcovské súdy sú pre Gála tŕňom v oku: Minister spravodlivosti preverí medializované prípady

Gábor Gál

BRATISLAVA/HRUBOŇOVO - Mali odbremeniť štátne súdy od menśích sporov, no zdá sa, že v zákone je diera. Súkromnoprávne subjekty, akými sú rozhodcovské súdy, nie vždy konajú v súlade so zákonom. Neexistuje však žiadna inštitúcia, ktorá by ich kontrolovala, riadia sa len podľa zákona o rozhodcovskom konaní. Ten však dokážu šikovne obísť a ľudia tak prichádzajú o majetky. K medializovaným prípadom sme oslovili aj ministra spravodlivosti Gábora Gála.