Meteorológovia varujú pred znečistením ovzdušia: Slováci, toto robíte zle

Zdroj: TASR/AP Photo/Petar Petrov

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ukončil projekt Zlepšenie kvality účtov emisií do ovzdušia a rozšírenie poskytovaných časových radov. V spolupráci so Štatistickým úradom SR prvýkrát prieskumom zistili aktuálnu situáciu v individuálnom vykurovaní domov a bytov tuhými palivami (drevo, uhlie, brikety) v najviac ohrozených oblastiach Slovenska so zhoršenou kvalitou ovzdušia.