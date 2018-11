Hroby alebo tekvice? FOTO Reklamná kampaň rozhnevala množstvo Slovákov: Nepoznáte históriu, odkazujú

BRATISLAVA - Koniec októbra je príznačný najmä tým, že v tomto čase si viac spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Pre mnohých je však neodmysliteľnou súčasťou týchto dní aj vyrezávanie tekvíc, či prezliekanie sa do rôznych kostýmov. Halloween sa oslavuje v predvečer sviatku Všetkých svätých v prevažne anglicky hovoriacich krajinách. Na tomto sa rozhodla postaviť svoju kampaň aj značka jogurtov. Zdá sa však, že nie práve najšťastnejším spôsobom.

Ak bolo cieľom Hollandie, aby sa o nej hovorilo viac, tak to rozhodne dosiahla. V čase, keď si mnoho ľudí na Slovensku, ale aj v iných krajinách, pripomína pamiatku zosnulých, "vypustila" na sociálnych sieťach obrázok, ktorý vyvolal vášnivé diskusie.

Zdroj: FB/Hollandia SK

"Sviečka patrí na hrob, nie do tekvice," píše v príspevku Hollandia. "To dá rozum, sme predsa na Slovensku," dodáva. Príspevok sa stretol s veľkým ohlasom, no iným, ako asi spoločnosť očakávala. Mnoho ľudí aj na Slovensku tekvice vyrezáva a kampaň sa im zdala nevhodná.

Zdroj: FB/Hollandia SK

Zdroj: FB/Hollandia SK

"Najskôr si naštudujte históriu a potom robte reklamu," znel jeden z mnohých príspevkov. Spoločnosť sa snažila argumentovať tým, že išlo o žart, no svoj príspevok nakoniec stiahla.

Halloween je sviatok všetkých svätých

Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých. Dnes ho poznáme ako komerčný sviatok spojený so strašidlami a s večierkami v kostýmoch.

Jeho pohanský pôvod však siaha až k starému keltskému národu. V dávnych časoch sa Kelti v noci z 31. októbra na 1. novembra lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni života a vítali vládu kniežaťa smrti Samhaina, ktorý vládol zime. Verili, že v túto magickú noc sa duše mŕtvych vracajú na zem a snažia sa ovládnuť všetko živé.

Obliekali si strašidelné masky a maľovali sa vo viere, že v prestrojení sa zapáčia zlým duchom a tí ich potom nechajú na pokoji. Neskôr v období vlády katolíckej cirkvi okolo roku 835 chcel pápež Gregor IV. zamedziť sláveniu pohanských sviatkov, a tak sa z keltského Samhainu stal "Sviatok všetkých svätých" a nasledujúci deň (2.11.) bol vyhlásený za "Deň všetkých duší". Názov Halloween zaviedla protestantská cirkev v 16. storočí.