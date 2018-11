Za zvyšovaním cien plynu nie sú len trhy: Môže za to druhá Ficova vláda, tvrdí SaS

Po tom, ako sa spoločnosti E.ON Ruhrgas a GDF rozhodli pred zhruba piatimi rokmi predať svoje podiely v SPP, totiž podľa tímlídra strany SaS Karola Galeka vláda Roberta Fica urobila chybu, keď prebrala do rúk materskú spoločnosť SPP. Tým sa podľa neho vytvorila nová akcionárska štruktúra, čím sa zlikvidoval konkurenčný boj na trhu s dodávkami energií.

Podľa Galeka konkurencia pri dodávkach plynu bola zlikvidovaná tým, že okrem samotných platieb odberateľov za plyn štátnemu podniku SPP, platia odberatelia za plyn do SPP ešte aj dividendami z jej bývalých dcérskych spoločností SPP-distribúcia a Eustream, v ktorých má štát v súčasnosti 51-percentné podiely prostredníctvom spoločnosti SPP Infrastructure. „Do SPP pritekajú z SPP Infrastructure každoročne zisky, ale nikdy sa v celej sume nedostali do štátneho rozpočtu, ale už očistené o stratu, ktorú vytvorila štátom vlastná akciová spoločnosť SPP. Dotujú sa tak ceny plynu z daní náš všetkých,“ vysvetlil Galek.

Za posledné tri roky odišla podľa neho z SPP Infrastructure do SPP dividenda v objeme od 378 po 549 miliónov eur. Dividenda, ktorú však následne vyplatil SPP do štátneho rozpočtu, bola nižšia od 52 do 96 miliónov eur. „Za posledné roky sme tak prišli v štátnom rozpočte o 165 miliónov eur,“ zdôraznil Galek, podľa ktorého išlo o cenové podvádzanie za účelom likvidácie konkurencie.

Slovenské domácnosti by si mali podľa liberálov pripraviť na energie v budúcom roku navyše zhruba 100 eur. „Ak niekto z vlády tvrdí, že za toto sú zodpovedné trhové ceny, tak áno tieto idú hore. Ale potom tam máme všetky tie politické zásahy do cien elektriny, máme tam zlikvidovanú konkurenciu v prípade predaja plynu, máme tam nemožnosť odpojiť sa od centrálnych teplární, netransparentnú cenotvorbu, skrátka máme obrovské bránenie všetkému, čo by tento nárast mohlo, ak nie vynulovať, tak aspoň zmierniť. A za toto je zodpovedná strana Smer,“ konštatoval Galek.