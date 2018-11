Slováci, pozor! Čaká nás veľké zdražovanie: Priplatíme si desiatky eur za plyn aj elektrinu

BRATISLAVA - Začiatkom jesene stúpli v niektorých slovenských mestách ceny a o niekoľko týždňov zdražie aj plyn. Spotrebitelia si od decembra priplatia o šesť až sedem percent viac, ako potvrdil to Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Domácnosti, ktoré plynom kúria, ohrievajú aj varia si môžu priplatiť až o 50 eur viac.

Od decembra si za plyn priplatí viac ako milión zákazníkov štátneho SPP. Ceny budú vyššie pre domácnosti, ale aj malé podniky. Od nového roka pôjdu hore aj ceny elektriny. Domácnosti môžu počítať so zvýšením približne o 11 eur ročne (tarifa D1), pokiaľ však plynom aj kúria či ohrievajú vodu, stúpne cena až o vyše 50 eur (tarifa D3).

Ceny plynu sa zvýšia o 6 %

Zdraženie plynu pocíti viac ako milión zákazníkov SPP, ktorý na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví od 1. decembra 2018 upraví ceny za dodávku plynu pre domácnosti. Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa medziročne zvýšia v priemere o 6 %.

„Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., si dovoľuje svojich zákazníkov informovať, že na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1. decembra 2018 upraví ceny za dodávku plynu pre domácnosti a malé podniky,“ potvrdil SPP.

Zdroj: pixabay.com / stevepb

Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa v zmysle príslušnej cenovej vyhlášky ÚRSO stanovujú tak, že k cene za dodávku plynu každý dodávateľ pripočíta cenu za prepravu a distribúciu plynu v súlade s príslušnými cenovými rozhodnutiami ÚRSO.

Mesačné preddavky sa pre odberateľov plynu od SPP z dôvodu zmeny ceny automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia.Informoval Ondrej Šebesta, hovorca SPP.

ÚRSO je presvedčený, ze ochránil záujmy somácností aj SPP

ÚRSO je presvedčený, že pri schvaľovaní nových cien za dodávku plynu pre SPP využil na maximum všetky svoje regulačné nástroje. Regulátor tvrdí, že pre štátnych plynárov uznal iba skutočne oprávnené náklady.

„Začali sme predmetné cenové konanie na základe návrhu od regulovaného subjektu SPP. Dôvodom bol mimoriadny nárast ceny zemného plynu na svetových burzách. Úrad v cenovom konaní využil v maximálne možnej miere svoje regulačné nástroje, aby ochránil záujmy slovenských domácností a regulovaného subjektu, teda spoločnosti SPP,“ uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Zdroj: sita, thinkstock.com

Priemerná koncová cena plynu pre slovenské domácnosti odoberajúce plyn od spoločnosti SPP sa od 1. decembra tohto roka zvýši v priemere o 5,96 %. „Napríklad, pre najpočetnejšiu kategóriu odberateľov, v tarife D1, ktorí plynom varia, to bude v praxi znamenať nárast nákladov o 0,91 eura za mesiac,“ konštatoval Igaz. Ročne tak stúpne cena pre domácnosti, ktoré plynom len varia o necelých 12 eur. Pre domácnosti, ktoré plyn využívajú aj na ohrievanie či kúrenie o takmer 50 eur.

Ceny elektriny sa zvýšia takmer o 7 %

Ceny elektriny a plynu rastú podľa ministra hospodárstva Petra Žigu z objektívnych dôvodov, akým je vývoj na burze. Povedal to v diskusii TV Markíza Na telo. „Za posledné dva roky, keď sa na Slovensku nezvyšovala cena energií, ceny plynu a elektriny na európskych burzách išli o 40 % hore. Ak by sme sa chceli prispôsobovať trhu, ceny plynu a elektriny by boli od nového roka o 15 až 20 % vyššie,“ konštatoval Žiga.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Podľa neho vláda zasiahla a ceny preto porastú len o nevyhnutné náklady, aby elektrárne a plynárne neboli stratové. Očakáva, že ceny elektriny porastú o 6 až 7 % a ceny plynu o 6 %. Pre priemernú domácnosť teda mesačné náklady narastú o jedno euro až šesť eur podľa spôsobu vykurovania.

Podľa Galka ľudia doplácajú na vládou dotované bane

Opozičný poslanec Ľubomír Galko má však iný názor. Uznáva, že ceny na burze rastú, no Slováci podľa neho platia príliš veľa napríklad preto, že vláda nepriamo dotuje Hornonitrianske bane. „Ročne sa na to skladáme sumou 115 miliónov eur,“ uviedol. Upozornil tiež, že ceny energií boli na Slovensku vysoké aj v minulosti, keď boli ceny na burzách nižšie.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Ďalšia vec sú obnoviteľné zdroje energií, ktoré sú plnohodnotne hradené z koncovej ceny elektrickej energie,“ konštatoval Galko. Slovenské domácnosti by si mali podľa liberálov pripraviť na energie v budúcom roku navyše zhruba 100 eur.

Treba nájsť alternatívu

Minister hospodárstva na margo Hornonitrianskych baní povedal, že pred zrušením dotácií treba nájsť alternatívu pre 15-tisíc ľudí, ktorí sú na ťažbu uhlia naviazaní. Vláda na tom podľa jeho slov pracuje. „Do konca roka sa dozviete o tom, kedy bude skrátený všeobecný hospodársky záujem. Hovoríme o rokoch 2025 alebo 2023,“ priblížil.

Porastú aj ceny za elektrinu

Okrem plynu bude tento rok rásť aj cena elektriny. Ide o najvyššiu cenu na burze za posledných osem rokoch. V prvom polroku sa priemerná cena za jednu megawatthodinu pohybovala nad úrovňou 40 eur. Predsedu predstavenstva ZSE Energia Juraj Krajcár pre HN povedal, že 30-percentné medziročné zvýšenie ceny komodity jasne naznačuje, že Slováci si určite siahnu hlbšie do peňaženiek. „Predznamenáva to medziročné zvýšenie ceny aj pre koncových zákazníkov,“ uviedol.

Podľa Krajcára ide o hmatateľnú zmenu, hlavne pre spotrebiteľov. Doplnil, že na to, ako sa prejavia podstatné zmeny pre energetikov, si ešte budeme musieť počkať počkať. V súčasnosti je podľa neho už len ťažko predstaviteľné, že by sme sa mohli vrátiť na úroveň cien napríklad z leta 2016.

Ceny plynu pre domácnosti vzrástli aj začiatkom tohto roka, to v priemere o 0,38 %. Predtým však regulačný úrad rozhodol v šiestich prípadoch o poklese priemerných cien plynu. Začiatkom roka 2017 klesla maximálna cena za dodávku plynu v priemere o 2,6 %, začiatkom roka 2016 o 3,6 %, od júla toho istého roku o 4,9 %, od začiatku roka 2015 o 1,14 %, od septembra toho istého roku o 3,91 % a od začiatku roka 2014 klesli ceny plynu pre domácnosti v priemere o 0,23 %. Od začiatku roka 2013 vzrástli ceny plynu pre domácnosti v priemere o 0,46 %.

V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. decembra 2018 spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., stanoví pre všetkých odberateľov plynu od SPP odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky (t.j. odhadom), nie prostredníctvom fyzického odpočtu. Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru od 3. do 14. decembra 2018 prostredníctvom zákazníckej linky SPP v pracovných dňoch od 7.00 h do 20.00 h.