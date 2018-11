VIDEO Dokument, ktorý zlomil väzy Vaľovej: Strach a teror v Humennom

Za projektom, ktorý sa objavil niekoľko týždňov pred voľbami, stojí študent Edo Cicha. Dokument s názvom „Základná umelecká škola Petra Breinera“ spracoval ako absolventský film na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde Cicha študuje.

Témou, ktorá mala ilustrovať to, ako mesto fungovalo pod vedením Vaľovej, bola kauza na Základnej umeleckej škole v Humennom. Po nej skončila riaditeľka školy Daniela Polovková po spore s vedením mesta. Navrhla totiž, aby školu nazvali po hudobnom skladateľovi Petrovi Breinerovi, rodákovi z mesta.

„Stránka filmu Základná umelecká škola Petra Breinera, ktorý ukazuje spôsoby vládnutia Jany Vaľovej v Humennom na príklade kauzy tamojšej ZUŠ," uvádza sa na stránke dokumentu na Facebooku.

Strach, ktorý panoval v Humennom

Ako vysvetľoval Cicha v rozhovore pre portál Naše Humenné, o probléme na humennskej škole sa dozvedel od známeho, ale pôvodne plánoval urobiť iba krátku cvičnú reportáž. „Keď som však osobne precítil strach, ktorý tam vládne a spoznal ďalšie články tohto reťazca problémov, rýchlo som si uvedomil, že toto je materiál vyžadujúci podstatne väčší formát," uviedol.

Podľa mladého filmára mesto vypustilo množstvo nepravdivých informácií o škole a jej riaditeľke bez toho, aby dostali priestor na vyjadrenie. Ako tvrdí, nebolo to ľahké. „Rozumel som tomu, viem, čo tí ľudia riskujú ak kritizujú mesto alebo sa odmietajú podriadiť jeho vôli," hovorí a dodáva, že nikoho do ničoho netlačil.

Aj učitelia, ktorí o problémoch hovorili pred kamerou, na utajení prestali trvať až po tom, čo vyšla relácia Pavla Fejéra na SME, ktorá sa venovala praktikám vedenia Humenného. „Myslím, že všetky tvrdenia vo filme máme dobre podložené," povedal Cicha.

Trestné oznámenie za ohováranie

Ako sa Cicha vyjadril v rozhovore pre Denník N, dokument sa nezaobišiel bez reakcií zo strany mesta. Viceprimátor Humenného Andrej Semanco na neho podal trestné oznámenie za ohováranie.

„Cez internet sa mu podarilo dostať k osnove filmu – netušil som, že katedra produkcie zverejňuje podklady k školským filmom na webe – a našiel tam podľa neho nepravdivú pasáž, ktorá poškodzuje jeho meno," povedal mladý dokumentarista.

Andrej Semanco

Zdroj: YouTube / Humenská televízia

Mesto klamalo, tvrdí škola

K dokumentu reagovalo Humenné aj oficiálne. Na svoj web umiestnilo článok s titulkom „VŠMU sa ospravedlnila mestu Humenné za študenta kvôli filmu ZUŠ Petra Breinera“. Ako sa však ohradila škola, nebola to úplne pravda.

List VŠMU, z ktorého cituje Semanco ako autor bol totiž zaslaný 15. marca. V tomto čase ešte film v žiadnej podobe neexistoval. „Je teda zrejmé, že nadpis dotknutého článku, ako aj jeho obsah je klamlivý a zavádzajúci," uvádza sa v spoločnom vyhlásení Akademického senátu VŠMU a vedenia školy.

Na stranu študenta sa postavil aj pedagógovia z Ateliéru dokumentárnej tvorby školy. „Edo Cicha svojím investigatívnym dokumentom “Základná umelecká škola Petra Breinera” prejavil dnes tak potrebnú odvahu a postoj a ukázal, ako sa v politicky nepriaznivých podmienkach takáto kontrola vykonáva," napísali na Facebooku.

Umelý a vykonštruovaný problém, tvrdí Vaľová

Vaľová má na kauzu jednoznačný názor. Problém považuje za umelý a vykonštruovaný. „Ide len a len o to, aby sme nepomenúvali školy podľa žijúcich osôb, voči čomu má podľa stanoviska doručeného mestu problém aj odborná komisia na ministerstve školstva," tvrdí bývalá primátorka.

Ako podobný príklad uvádza Topoľčany, kde chceli pomenovať hokejovú školu podľa bývalého kapitána slovenskej reprezentácie Miroslava Šatana. „Takisto predsa nikto nespochybňoval jeho zásluhy o slovenský hokej, ale žiadalo sa výlučne dodržiavanie platných predpisov," upozorňuje Vaľová.

Zdroj: SITA

Tri problémy

Podľa političky autor vo filme zverejnil dve priestorové nahrávky zhotovené na interných schôdzach bez vedomia nahrávaných osôb, ktoré sú podľa nej nelegálne. „O tomto závažnom probléme sa slovenské médiá ani nezmienili, hoci autor v nich dostal obrovský priestor na svoje pocity z návštevy Humenného," tvrdí Vaľová.

Cicha vysvetľoval, že za svojou metódou si stojí. Postup podľa vlastných slov konzultoval s právnikmi, podľa ktorých verejný činiteľ musí zniesť väčšiu mieru pozornosti ako súkromná osoba, uvádza Denník N.

Podľa Vaľovej bolo problémom aj to, že Cicha vraj nevyužil možnosť nechať si veci vysvetliť od prednostu mestského úradu v Humennom Ondreja Bartka. Vaľová sa na záver pýta, prečo sa film objavil dvomi týždňami pred voľbami, ak nejde o politické zadanie.

„Ak ide o nákladnú volebnú propagandu, ktorú niekto hradil, vrátane autorovej cesty do Humenného či do New Yorku, je poctivé to ľuďom povedať," myslí si politička.