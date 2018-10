Slovákom hrozí nákaza, varujú špičkoví európski vedci! V jahodách je vírus, ktorý spôsobuje žltačku

Aktuálne na Slovensku prebieha veľká kontrola mrazených jahôd pre podozrenie na žltačku. ŠVPS SR zverejnila stanovisko k publikovanej správe v európskom vedeckom časopise Eurosurveillance, ktorý sa špecializuje na epidemiológiu.

Rakúski a švédski odborníci zistili, že mrazené jahody pôvodom z Poľska dovezené do Švédska a Rakúska obsahovali vírus, ktorý spôsobuje hepatitídu typu A.

#HepatitisA #outbreak in Sweden and Austria in June–September 2018 linked to imported frozen strawberries by #sequencing https://t.co/v89ugDnL7z pic.twitter.com/HuMjwQnppF