Čaká nás extra štátny sviatok: Obchody majú výnimku, zistili sme, v ktorých reťazcoch nakúpite

Štát nám tohto roku dopraje o deň pracovného pokoja navyše. Blížiaci sa 30. október, ktorý padne na utorok, bude jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. Rozhodli o tom poslanci NR SR, keď 96 hlasmi schválili novelu zákona o štátnych sviatkoch.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter avizoval, že v tomto prípade pôjde o výnimku. Obchody 30. októbra totiž nemusia zostať zatvorené, ako to bežne býva počas iných štátnych sviatkov. „Povinnosť zatvoriť obchod zo zákona nie je. Ak takto niektorí predstavitelia obchodov urobia, je to v ich kompetencii, v ich rozhodnutí, ale vzhľadom na to, že to je špecifické postavenie, je to jednorazový sviatok, nie je povinnosť v tomto prípade obchody zatvoriť,“ povedal Richter vo svojom vyjadrení z 25. septembra pre Denník N.

Topky.sk v tejto súvislosti oslovili najväčšie potravinové reťazce.

Predajne Terno, Kraj a Moja Samoška budú otvorené ako v bežné pracovné dni

„Spoločnosť Terno sa rozhodla dňa 30. októbra 2018 nechať všetky svoje predajne Kraj, Terno a Moja Samoška k spokojnosti zákazníkov otvorené. Zákazníci si v nich nakúpia svoj obľúbený tovar v blízkosti svojich domovov počas štandardných otváracích hodín platných pre utorok,“ povedal Dušan Mokráš.

Kaufland bude otvorený, pozor však na upravené otváracie hodiny

„Počas jednorazového sviatku sme sa rozhodli ponechať všetky naše predajne otvorené s upravenými otváracími hodinami. Namiesto štandardnej otváracej doby budeme mať otvorené od 8. do 17. hodiny. Rozhodli sme sa takto vyjsť v ústrety našim zákazníkom, aby si mohli pred sviatkom Všetkých svätých pohodlne nakúpiť,“ informovala hovorkyňa Kauflandu Lucia Langová.

Predajne Lidl budú otvorené

„Predajne spoločnosti Lidl Slovenská republika budú počas jednorazového štátneho sviatku – 30.10.2018 – otvorené,“ povedal hovorca spoločnosti Tomáš Bezák.

Obchody Tesco budú zatvorené

„Veľmi si vážime tvrdú prácu našich kolegov počas celého roka s cieľom prinášať našim zákazníkom čo najlepšie služby. Preto sme sa rozhodli vyjsť našim kolegom v obchodoch v ústrety a umožniť im využiť tento sviatok ako deň voľna nad rámec platnej legislatívy,“ vysvetlil Martin Kuruc, výkonný riaditeľ pre Tesco SR na Slovensku.

Billa ešte zvažuje, či svoje obchody nechá otvorené

„V týchto dňoch zvažujeme, či obchody ostanú otvorené alebo ich zatvoríme. Zákazníkov budeme dostatočne v predstihu o tom informovať,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Billa, Kvetoslava Kirchnerová.