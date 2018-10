Na cestách dnes prebiehal Deň bielej palice: Vodiči opäť ukázali svoju (ne)ohľaduplnosť

Ako ďalej informovala Dušana Blašková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ako najdisciplinovanejší sa ukázali vodiči z Banskobystrického kraja, kde na bielu palicu nereagovalo len 12,2 percent motoristov. Naopak, vstúpiť do svedomia by si mali tí, ktorých dnes uniformy zastavili v Košickom kraji, pretože až 30,1 percenta nedali nevidiacemu na priechode pre chodcov prednosť. Oproti predchádzajúcemu ročníku je štatistika celoslovensky horšia, pretože 21,1 percenta vodičov nedodržali zákon a nesprávne reagovali na bielu palicu, vlani ich bolo 18,3 percenta.

Deviaty ročník Dňa bielej palice priniesol novinku, ktorou bolo zameranie na architektonické bariéry z hľadiska ľudí so zrakovým postihnutím. Iba dostatok informácií o možnostiach, schopnostiach a spôsobe mobility nevidiacich a slabozrakých môže pomôcť pri tvorbe úprav, ktoré im pohyb v priestore uľahčujú. Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy si tak posvietila na centrum metropoly. Takmer štyri hodiny sledoval vedúci Oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér Pavol Korček spolu s príslušníčkou polície dočasné prekážky umiestnené na umelých vodiacich líniách na Obchodnej ulici, Námestí SNP a Štúrovej ulici. Za ten čas identifikovali 25 vozidiel, ktoré parkovali na umelých vodiacich líniách. Vodiči boli poučení a dostali informačný leták.

"Mobilita ľudí so zrakovým postihnutím je jeden z najtvrdších orieškov, ktoré musia rozlúsknuť. Predstavy o svojom okolí, o mieste, kde sa aktuálne nachádzajú, si musia vytvárať veľmi prácne. Musia vychádzať len z informácií, ktoré prijímajú sluchom, hmatom, sčasti čuchom a, samozrejme, zvyškami zraku, ak nejakými disponujú. Kladie to vysoké nároky na pamäť, analýzu a dedukciu. Vidiaci dokáže situáciu okolo seba obsiahnuť jediným pohľadom, človek so zrakovým postihnutím si ju musí ´vyskladať´. Som rada, že sa nám aj prostredníctvom tejto osvetovej akcie podarilo širokej verejnosti priblížiť problematiku priestorovej orientácie a samostatného pohybu nevidiacich a slabozrakých,“ uviedla koordinátorka akcie Dušana Blašková.

Vlani sa informačné letáky a osviežovače vzduchu do auta rozdávali na 54 priechodoch pre chodcov v 47 mestách. Deň bielej palice 2017 dopadol najhoršie pre Bratislavský kraj (27,4 percenta), najzodpovednejšie sa jazdilo v Košickom kraji (12,7 percenta). Celoslovensky v minuloročnej štatistike svieti číslo 18,3 percenta. Presne toľko percent áut nedalo chodcom s bielou palicou po signalizácii na priechode prednosť.