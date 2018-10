Bratislavu možno čaká ďalší kolaps: Mestu končí zmluva na údržbu, nová firma je v nedohľadne

BRATISLAVA - Hlavnému mestu koncom októbra končí osemročná zmluva s firmou A.R.K. technické služby, ktorá v súčasnosti zabezpečuje letnú a zimnú údržbu komunikácií v Bratislave. Novú firmu, ktorá by tuto službu bratislavskej samospráve od novembra zabezpečovala, magistrát vysúťaženú ešte nemá. Tender v hodnote vyše 51 miliónov eur na štyri roky ešte nie je od februára ukončený. Mesto tvrdí, že aj napriek tomu údržbu ciest zabezpečí.

"Momentálne dobieha zmluva, ktorú sme zdedili z roku 2010 a končí v októbri, ale ja ju odmietam dodatkovať, zmluva končí," vyhlásil v piatok primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoj post obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách. Otázne je však, ako a kým bude realizovaná údržba komunikácií od novembra až do podpisu novej zmluvy. Primátor tvrdí, že služba bude zabezpečená na základe existujúceho zmluvného vzťahu, ktorý však končí.

"Zákon umožňuje použiť takzvanú finančnú rezervu, ak nie je vyčerpaná na časovo obmedzené nevyhnutné služby, ktoré ešte súvisia s predmetom služby. Na základe tohto bude mesto postupovať, ale iba do doby uzatvorenia novej zmluvy," deklaruje Nesrovnal. Toto je podľa jeho slov spôsob, ktorý zákon umožňuje obstarávateľom, aby vedeli preklenúť obdobie medzi ukončením jednej a uzatvorením druhej zmluvy. "Maximálna čiastka, ktorú zmluva má, je niečo cez 11 miliónov eur. Považujem túto čiastku za dostatočnú, aby sme preklenuli to krátke obdobie do uzatvorenia novej zmluvy," podotkol.

Mesto i mestské zastupiteľstvo však chcú, aby v budúcnosti vykonával letnú a zimnú údržbu mestský podnik, nie súkromník. Samospráva však momentálne len dokončuje štúdiu o tom, ako by sa to mohlo realizovať. "Hneď ako štúdia bude dodaná mestu, zverejníme ju a predložíme mestskému zastupiteľstvu na diskusiu a rozhodnutie," uviedol Nesrovnal. Keďže mesto ešte nie je schopné vykonávať údržbu komunikácií vo vlastnej réžii, musí súťažiť novú firmu. Tender vyhlásený vo februári ale nie je ešte ukončený.

"Súťaž je nastavená tak, aby výkony dodávané externým dodávateľom klesali v závislosti od stúpajúcich výkonov vlastným komunálnym podnikom. Zmluva je obmedzená na štyri roky," spresnil primátor. Ak bude tender dokončený ešte koncom tohto volebného obdobia, podpis novej zmluvy prenechá Nesrovnal na vedenie mesta, ktoré vzíde z komunálnych volieb.

V poslednom období zaznela na pôde zastupiteľstva ostrá kritika plnenia zmluvných záväzkov zo strany súčasného dodávateľa služby a žiadosť na vypovedanie zmluvy, čomu však Nesrovnal nevyhovel. Podľa neho nemôže nastať stav, že by nebol zabezpečený výkon zimnej a letnej údržby. Firma sa bránila tým, že realizuje výkony vždy na základe platného dokumentu, ktorý schvaľuje magistrát a mestu zasiela spoločne s faktúrou aj elektronický výpis jázd z navigácie GPS.