Milovníci mäsa si prídu na svoje: FOTO V tomto reťazci kúpite najkvalitnejšiu slovenskú hovädzinu

Slováci pri kúpe mäsa najčastejšie zohľadňujú jeho cenu, kvalitu i pôvod. Neľahkou úlohou je však na pultoch obchodov zohnať 100-percentné domáce hovädzie mäso, teda také, ktorého pôvod, chov, spracovanie a distribúcia sa dejú preukázateľne len na území Slovenska.

Hovorkyňa Kauflandu Lucia Langová pre Topky.sk vysvetlila, že v našej krajine je dostupnosť živého dobytka stále náročnejšia, najmä pokiaľ ide o býky, pretože z nich 80 až 90 percent končí na zahraničných trhoch.

Situáciu na trhu zmapoval aj Tomáš Soroka, zástupca bitúnku Sorbel. „Dôvodom predaja živého dobytka, ale aj mäsa vo štvrtiach do zahraničia, je výhodnejšia nákupná cena. Pri cenotvorbách dlhodobo víťazia dovozy zo zahraničia, nakoľko v iných členských krajinách existujú rôzne podporné mechanizmy, ktoré u nás absentujú, čoho výsledkom je skutočnosť, že zahraničný chov a produkcia hovädzieho dobytka je jednoducho lacnejšia ako tá naša domáca,“ tvrdí Soroka.

Potravinový reťazec však do svojej ponuky pre spotrebiteľa zavádza pravú slovenskú hovädzinu od slovenského výrobcu Tauris. To znamená, že zviera, z ktorého toto mäso pochádza, je narodené, chované, porazené, spracované, zabalené a distribuované na území Slovenska.

„Sme radi, že našim zákazníkom môžeme ponúknuť 100-percentné slovenské hovädzie mäso. Z nášho pohľadu ide o prvý krok, v tomto trende chceme pokračovať a aj takto rozširovať spoluprácu so slovenskými dodávateľmi,“ povedal Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovensko.

Šéf firmy Tauris Richard Duda priblížil, ako prebieha proces spracovania. „Naša rozrábka spracováva objemovo najviac mäsa na Slovensku, v nej profesionálni mäsiari mäso vykostia, správne rozporciujú a následne je mäso balené do vákua alebo ochrannej atmosféry podľa požiadaviek zákazníka. Veríme, že túto kvalitu po novom ocenia aj zákazníci predajní Kaufland,“ vysvetľuje generálny riaditeľ.

V prípade chovu hovädzieho dobytka, na rozdiel od chovu ošípaných, je obrat produkcie pri hovädzom dobytku značne pomalší. „Ak chceme, aby zviera dorástlo do požadovanej jatočnej hmotnosti, potrebujeme mu dopriať omnoho viac času ako pri ošípaných. To sa následne, samozrejme, prenáša do nákladovosti a v konečnom dôsledku do efektívnosti celého chovateľského procesu,“ doplnil Soroka.

Hovorkyňa Kauflandu prezradila, že do budúcnosti sa chce Kaufland zameriavať aj na menších hráčov na trhu a má víziu, že postupne bude v časti pultov ponúkať 100 percent produkcie hovädzieho mäsa zo Slovenska.