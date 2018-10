Slovákov šokovala kontroverzná kampaň na šperky: Firma obhajuje vulgarizmus najhrubšieho zrna

Nebolo tomu tak dávno, čo slovenská firma Klenoty Aurum, ktorá pôsobí aj v susednom Česku, šokovala verejnosť svojou kontroverznou reklamnou kampaňou. Pred tromi rokmi sa v centre Bratislavy objavil bilbord, na ktorom bolo vyfotografovaných päť nahých modeliek, na ktorých sa vynímali len šperky. Pozornosť Bratislavčanov i občanov okolitých miest najnovšie pútajú zaujímavé slogany, ktoré svojským spôsobom propagujú briliantové šperky.

So žiadosťou o stanovisko sme obrátili na Líviu Frankovú, marketingovú manažérku firmy Klenoty Aurum, ktorá vysvetlila, že reklamná kampaň nesie názov "Pokrytec" a jej cieľom je upozorniť na cenovo dostupnú ponuku briliantových šperkov.

Zdroj: Klenoty Aurum Zdroj: Klenoty Aurum

Šperky kupujú bežní smrteľníci, nie vyšportovaní páni v drahých oblekoch, ktorí držia ružu medzi zubami

„Zistili sme, že svet šperkov je často vnímaný najmä zo ženského pohľadu optikou noblesy, vznešenosti a nadnesenosti a zabúda sa na to, že šperk je často aj prostriedkom na poďakovanie sa, či "vyžehlenie si" nejakého prehrešku. Rozhodli sme sa, že demaskujeme realitu a nebudeme tvrdiť, že šperky vyhľadávajú iba vyšportovaní páni v drahých oblekoch, ktorí držia ružu medzi zubami,“ priblížila Franková.

Aspoň raz nebuď ko*ot a konečne jej to kúp, vidíte tam vulgarizmus?

Z jedenástich vizuálov však Slovákov najviac zaujal ten, kde tvorcovia použili slovo "ko*ot".

Zdroj: Klenoty Aurum Zdroj: Klenoty Aurum

„Len v jednom zo základných 11 vizuálov kampane sme použili slovo "ko*ot", ktoré sa pokojne môže čítať aj ako vulgarizmus, alebo aj ako úplne iné slovo,“ tvrdí šéfka marketingu s tým, že ak v tomto vizuáli niekto vidí vulgarizmus, nemôže proti tomu protestovať, pretože tým potvrdzuje, že je pravdivý. Naopak, ak v ňom čitateľ vulgarizmus nevidí, podobné slovo by zjavne nepoužil a vizuál ho nemá ako urážať.

Zdroj: Klenoty Aurum Zdroj: Klenoty Aurum

Vulgarizmus vidí iba ten, kto ho chce vidieť

„Uznávame, že vizuály idú až na hranicu, no to je presne cieľom, aby vyprovokovali verejnosť na zamyslenie sa nad tým, ako deklarujú "gentlemani", že sa k ženám správajú a ako je to v skutočnosti. Opakujeme, z nášho pohľadu však v danom vizuáli vidí vulgarizmus iba ten, kto chce,“ objasnila pričom uviedla, že cieľom kampane "Pokrytec" je aj upozorniť na prehnanú politickú korektnosť a pretvárku v spoločnosti, ktorá odmieta priznať, že „muži kupujú šperk najmä vtedy, keď majú niečo za ušami“.

Zdroj: Klenoty Aurum Zdroj: Klenoty Aurum

Čítajte aj: Čaká nás extra štátny sviatok: Obchody majú výnimku, zistili sme, v ktorých reťazcoch nakúpite

Predsa len šperk nekupuje James Bond v nažehlenom smokingu, no bežný človek. „Pre všetkých, ktorí sa cítili dotknutí aktuálnou komunikáciou, samozrejme, v budúcnosti pripravíme aj tradičnú “ľúbivú” konzervatívnu kampaň. Tá zas ale asi bude nudiť tých, ktorých pobavila táto. Naši zákazníci sú totiž rôzni. A tak je to správne,“ uzavrela Franková.