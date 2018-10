Miera nezamestnanosti na Slovensku opäť klesla, rezort práce zvažuje sprísniť podmienky

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 147 803 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s augustom tohto roka ide o pokles o 1 132 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 27 218 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,52 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,01 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 1,07 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci septembra 179 123 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 220 osôb, v porovnaní so septembrom vlaňajška je to menej o 27 764 ľudí. V septembri evidovali úrady práce takmer 84,4 tisíca voľných pracovných miest, čím sa ich počet medzimesačne zvýšil takmer o 2,5 tisíca.

Ako na tlačovej besede uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, rezort práce zvažuje sprísniť podmienky vyraďovania nezamestnaných z evidencie úradov práce. "Ak niekto dostane viackrát ponuku a bezdôvodne ju odmietne, tak bude vyradený," povedal. Cieľom rezortu práce však podľa Richtera nie je vyraďovať nezamestnaných z evidencie len preto, aby sa vykazovali lepšie čísla o výške nezamestnanosti. Rezort práce chce podľa neho v zákone vyšpecifikovať dôvody vyradenia z evidencie nezamestnaných, ak nezamestnaný viackrát bezdôvodne odmietne prácu.

V minulom mesiaci sa na úradoch práce zaevidovalo takmer 5,9 tisíca absolventov stredných škôl z celkového počtu 52,5 tisíca mladých ľudí, ktorí v tomto roku ukončili stredoškolské vzdelanie. Podľa ministra práce ide o 11,2 % zo všetkých absolventov. Pred rokom sa pritom podľa Richtera na úrady práce prihlásilo 14,3 % absolventov stredných škôl a pred dvomi rokmi išlo o 17 % absolventov. Minister práce upozornil aj na klesajúci počet nezamestnaných, ktorí sú v evidencii viac ako štyri roky. V súčasnosti sa takýchto nezamestnaných na úradoch práce nachádza takmer 35 tisíc, pričom pred tromi rokmi išlo o 75 tisíc nezamestnaných.

V septembri podľa Richtera na Slovensku pribudlo takmer 2 tisíc pracujúcich cudzincov, z ktorých 720 pochádza z členských krajín Európskej únie. V súčasnosti tak podľa neho na Slovensku pracuje 33,5 tisíca občanov z krajín EÚ a 31 tisíc občanov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Richter poukázal na to, že podľa údajov štatistického úradu Eurostatu bola na Slovensku v auguste tohto roka miera nezamestnanosti 6,6 %, keď medziročne klesla zo 7,9 %. Miera nezamestnanosti na Slovensku je tak podľa ministra na úrovni Švédska, či Belgicka. V eurozóne pritom miera nezamestnanosti v auguste podľa Richtera dosiahla 8,1 % a v Európskej únii 6,8 %.