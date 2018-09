Z autobusovej zástavky je kultúrne dedičstvo Slovenska: FOTO Umelci ju opravili z vlastného vrecka

MODRA - Jeden dobrý nápad a iniciatíva dobrovoľníkov stačili na to, aby mesto Modra v okrese Pezinok inšpirovalo i iné slovenské mestečká ukázať svetu krásu našich tradícií, ktoré majú už 135 rokov. Pred dvoma týždňami stála pred ľudovoumeleckým výrobným družstvom Slovenská ľudová majolika ošarpaná autobusová zástavka. Dnes ju zdobí ornamentika, ktorá je zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Modranské ľudovoumelecké výrobné družstvo pod taktovkou Miriam Fuňovej skrášlilo ošarpanú a neútulnú autobusovú zástavku, ktorá je umiestnená priamo pred ich bráničkou.

Autobusová zástavka pred opravou Zdroj: FB/Slovenská ľudová majolika MODRA Zdroj: FB/Slovenská ľudová majolika MODRA

„Aj týmto spôsobom sa snažíme ukázať krásu našich tradícií, tradičného remesla, ktoré robíme v Slovenskej ľudovej majolike už 135 rokov. Modranská majolika, aj majoliková ornamentika, ktorá je na zastávke, sú od minulého roka súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,“ vysvetlila pre Topky.sk Fuňová.

Autobusová zástavka v obci Modra po oprave ľudovoumeleckého výrobného družstva Slovenská ľudová majolika. Zdroj: FB/Slovenská ľudová majolika MODRA Zdroj: FB/Slovenská ľudová majolika MODRA

Tím Slovenskej ľudovej majoliky si adoptoval zástavku, pri ktorej zastavujú autobusy do Šenkvíc „Ornamenty maľoval Mirec - majster keramikár, Katka podľa môjho nápadu spravila vizualizáciu, Majko vymyslel, ako sa dá náš nápad zrealizovať, Jakub a Tino upratali, odstránili grafity, namaľovali základné farby,“ priblížila Fuňová s tým, že zastávku dávali do poriadku postupne, a to vo svojom voľnom čase. Preto obnova trvala takmer dva týždne. „Stále na nej pracujeme, chceme ešte premaľovať smetný kôš,“ dodala.

Na snímke zľava je Katka Hubinská (vizualizácia), Mirec Durgala (maľba ornamentov), Martin Fuňa (odstraňovanie grafitov), Miriam Fuňová (nápad na zmenu). Zdroj: FB/Lucia Mandincová

Celý tím sa teraz teší, že svojou iniciatívou inšpirovali k aktivizmu aj ostatné obce. „Reakcie Modranov na náš nápad sú vynikajúce, veľmi nás potešilo, že našu prácu chvália, dokonca nám ponúkli pomoc, ak by sme v adopcii zastávok pokračovali. Vyjadrili aj obavy z poškodenia grafitmi, dúfam, že sa nenaplnia. Dokonca sme inšpirovali ľudí z iných obcí a chystajú sa prerábať svoje zastávky,“ teší sa Miriam.

Zdroj: FB/Lucia Mandincová

Prezradila tiež, že v budúcnosti, keď budú financie, čas a dobré počasie, si chcú adoptovať aj zastávku na druhej strane cesty, pretože je takisto ošarpaná a neútulná.