Kúpili si auto, o rok im ho ukradli: Takto NAKA chráni zlodejov, autičkári z mafiánskych zoznamov

Pred niekoľkými mesiacmi sme priniesli výpoveď policajta, ktorý prezradil, ako taký systém blokovania funguje. „Ja si vás ako osobu zablokujem v systéme a ak začne na vás niekto iný robiť, alebo si vás lustruje a chce vás vyšetrovať, tak si musí dať požiadavku, či je tento človek voľný. Tomu, kto si ho prvý blokoval, príde správa, že tento a tento policajt sa o neho zaujíma," povedal vtedy pre Topky.sk Stanislav.

Keďže NAKA je nadriadený útvar, môže policajtom nariadiť, aby danú osobu nepreverovali a navyše celú agendu okolo blokovanej osoby musia odovzdať NAKA. Takto je nezávislé vyšetrovanie de facto nemožné. „Toto je výmysel na NAKA a oni si takto blokujú svojich ľudí, vagabundov, ktorí sú potom nedotknuteľní. Robí sa to najčastejšie cez štatút informátora, ale sú aj prípady umelých vyšetrovacích spisov,“ vysvetlil.

Nedotknuteľní autičkári

Soňa z Bratislavy tvrdí, že tento systém zažila na vlastnej koži. Pred dvoma rokmi sa s partnerom rozhodli, že si kúpia luxusné auto. Vysnívané BMW X6 sa im podarilo nájsť a nakoniec aj kúpiť za 30-tisíc eur. "Priateľ našiel inzerát, auto sa mu páčilo, zistili sme, kto ho predáva a na koho je napísané. Auto bolo na jednu firmu," začína svoje rozprávanie Soňa.

V ten deň však išli na svadbu, tak nechali inzerát inzerátom. Práve na nej sa spoznali s partiou pezinských chalanov. "Bola to super partia a priateľ im spomínal tú X6, že videl na ňu inzerát. Auto bolo s pezinskou ŠPZ, tak sa pýtal, či náhodou nepoznajú majiteľa," hovorí Soňa.

Vľavo je Fero H. a vpravo Braňo K.

Jeden z partie pezinských chalanov sa volal Braňo K. Práve on Soni a jej priateľovi povedal, že majiteľa pozná a dohodne im stretnutie a obhliadku auta. "Medzitým si aj volali, vraj Braňo pozná majiteľa a to auto chce predať. Auto vraj chce predať preto, že sú s priateľkou mladý pár a idú stavať dom, tak potrebujú peniaze," opisuje. "Kúpa prebehla u Braňa v servise v Rači. Môj priateľ podpísal zmluvu, peniaze sa previedli na účet a všetko bolo v poriadku," hovorí Soňa, ktorá ešte vtedy netušila, čo ich čaká.

Z kamaráta zlodej?

S Braňom a jeho priateľkou si dobre rozumeli a nakoniec sa z nich stali aj veľmi dobrí priatelia. "Chodila som k nim bežne prespávať, dokonca som jeho frajerke vybavila aj robotu. No nakoniec z nej musela odísť, lebo ukradla peniaze," tvrdí Soňa. "Mne stále nešlo do hlavy, odkiaľ berie Braňo peniaze. Pre chorobu si musel pichať do brucha drahé injekcie. A v tom čase ho dokonca vyhodili z toho servisu v Rači," pokračuje v rozprávaní.

Braňo K.

Soňa a jej priateľ sa medzičasom zoznámili aj s Braňovými priateľmi. Medzi nimi bol aj istý Fero H., ktorý, ako sme zistili, figuruje aj v tzv. mafiánskych zoznamoch. "On je hlava celej tej autičkárskej bandy. Má "nakoňovaných" ľudí. Tí pre neho pracujú, on na seba nemá takmer nič napísané," hovorí Soňa o stretnutí.

Na grilovačke u Braňa, kde sa Soňa a jej priateľ zoznámili s Ferom H., im chválil auto. "Pritom sa nepriznal, že to auto bolo predtým jeho. To sme sa dozvedeli až neskôr. Ja som sa s ním stretla asi 2 – 3-krát, zoznámil sa aj s mojou kamoškou a chvíľu sa spolu ťahali," opisuje.

Vzťahy s Braňom sa však po tom, ako mala jeho priateľka vo vybavenej robote ukradnúť peniaze, naštrbili. "Stretávali sme sa pomenej, až sme sa prestali stretávať úplne. No na sociálnych sieťach sme sa aj naďalej mali medzi priateľmi," vysvetlila Soňa. Keď boli na výlete, Soňa odfotila svojho priateľa, ako umýva auto a fotku zdieľala na sociálnych sieťach. "Oni sa vtedy zľakli, že niekam odchádzame. Keď sme sa o tri dni na to vrátili do Bratislavy, auto nám ukradli."

Tretí kľúč

Z nočnej krádeže auta majú aj kamerové záznamy. Vidno na nich muža, ktorý v kapucni prechádza popri budove a keď sa rozsvieti automatické svetlo, hlavu skloní dole, aby mu nebolo vidno do tváre. Pritom si niečo nesie v mikine. Soňa tvrdí, že na záznamoch je jasne spoznateľný práve ich bývalý kamarát Braňo.

"Rok som s nimi bola takmer denne, tú chôdzu spoznám. Dokonca som to ukazovala niekoľkým známym, ktorí to takisto potvrdili. Prišiel zadným vchodom, pretože vedel, že vpredu sú kamery. Keď sa zažala lampa, prešiel na trávnik. Na zázname vidno, ako auto bliklo, pretože zaregistrovalo kľúč," opisuje Soňa osudnú noc.

hovorí Soňa, podľa ktorej, okrem dvoch kľúčov, ktoré mali na zmluve k autu, existuje tretí a to práve ten, ktorým im Braňo ukradol auto.

Udalosť, samozrejme, hneď oznámili na polícii, ktorá to riadne zadokumentovala a chcela vyšetriť. "Prípadu sa chytali všetci, pretože sme mali jasné dôkazy, že ide o autičkárov. Vždy sa to však zaseklo na NAKA," tvrdí Soňa. "Policajti to spísali, aj nám volali s tým, že koľko kľúčov máme k autu. My sme im povedali, že dva, čo máme aj v zmluve. Ale bolo evidentné, že auto bolo ukradnuté kľúčom." To, že k autu boli vydané tri kľúče, zistili až neskôr.

NAKA a mafiánske zoznamy

Dvojica si auto kupovala z jednej firmy, no tretí kľúč k nemu mal byť vydaný od inej. Ide o firmu, v ktorej má byť aj istý Rastislav S., takisto známy z mafiánskych zoznamov. "To je tiež biely kôň Fera H. Má ich viac. On je krytý, jemu nedokáže nikto nič. Ak by sme sa vtedy na svadbe s nimi nespoznali a nekúpili auto po známosti, tak doteraz by sme nevedeli pravdu o tom, čo sa stalo. No aj tak nám to nie je nič platné. Fero totiž takto auto neukradol len nám, ale aj iným ľuďom. Len sa ho boja, tak nepovedia nič. Dokonca presne poznáme jedného chalana, ktorý má rovnaký problém ako my," hovorí Soňa.

Fero H. je podľa Sone známa firma a každý o ňom vie, že si platí na NAKA ľudí a je "nesmrteľný". "Braňo sa tým neraz chválil, že Fero má svojich ľudí a nič mu nemôžu. Neverila som mu, lebo mi prišiel taký bájkar. No presvedčila som sa o tom, že mal pravdu," povedala Soňa. Braňa vraj policajti aj vypočúvali, no k ničomu to neviedlo. "On vedel, že sa mu nič nestane, kryl ho Fero," povedala Soňa.

Soňa tvrdí, že má od viacerých ľudí potvrdené, že Fero H. si zarába tak, že predáva autá a následne ich kradne. Niekoľkým mal aj podpáliť auto. "Povedali nám, že si platí na NAKA 2000 eur dvom policajtom. Je to Peter B. a Rudo J. Môj priateľ, keď sa to dozvedel, tak viete, čo na to povedal? Doslova, že j*bem tento systém," dodala Soňa.

Prerušený prípad

S otázkami o prípade sme oslovili aj políciu, tá nám však nič nové nepovedala. Keďže v ňom mala byť zapojená NAKA oslovili sme aj Policajné prezídium, tí nás však odkázali na Krajské riaditeľstvo v Bratislave.

"Vo vami uvedenom prípade bolo vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II trestné stíhanie dňa 24. 11. 2017 prerušené, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vzniesť obvinenie konkrétnej osobe," reagovala na otázky bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.