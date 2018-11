Beriete si auto z požičovne? Neurobte rovnakú chybu! Od zákazníka pýtali mastnú pokutu

Keď Scott preberal auto v požičovni Alamo vo Washingtone, nič zvláštne si nevšimol. Až keď začal vychádzať z parkoviska, tak si uvedomil, že je trochu pokrivený volant. „Na bezpečnosť to nemalo nijaký vplyv. Auto išlo v pohode, neriešil som to,“ hovorí zákazník. Avšak, keď ho po šiestich týždňoch vrátil, spoločnosť Enterprise, ktorá zastrešuje požičovňu, mu vyúčtovala astronomických 1395 dolárov (cca 1210 eur), pretože ho vraj vrátil poškodené.

Prekvapený muž sa bránil a vysvetľoval, že auto je v takom stave, v akom mu ho požičovňa poskytla, ale zbytočne. Podľa požičovne bol povinný zaplatiť výmenu pastorkového systému, pretože to bol podľa nich práve on, kto ho poškodil.

„Každé auto, ktoré sa nám vráti, dôkladne preveríme,“ vyjadrila sa požičovňa na margo zákazníkových tvrdení, že volant bol pokrivený už vtedy, keď si auto požičiaval. „Ak by to auto nebolo v poriadku, naši zamestnanci by si to všimli,“ trvala spoločnosť Enterprise na svojom. Trúfalému zákazníkovi vedenie dokonca pohrozilo, že ho uvedú na tzv. čiernu listinu zákazníkov, čím by boli všetky brány požičovní pre neho zatvorené.

Scott najskôr súhlasil, že zaplatí zníženú pokutu 693 dolárov (cca 600 eur), ale neskôr sa obrátil na neziskovú právnickú agentúru Elliott Advocacy. „Pri prenájme áut sa zákazník považuje za vinného dovtedy, kým sa nepreukáže jeho nevina,“ hovorí Christopher Elliott z agentúry. Podľa neho je tento prípad priam učebnicový. Ak sa vám totiž čokoľvek na aute, ktoré si chcete požičať, nepozdáva, okamžite to nahláste. „Je úplne jedno, že chyba, ktorú nájdete, nemá vplyv na jazdné vlastnosti,“ radí podľa portálu news.com.au právnik.

V prípade nepovšimnutých drobných chybičiek odporúča urobiť si fotku nedostatku, ktorý si všimnete neskôr. Avšak ani to nie je záruka, že obhájite svoju nevinu. Navyše v tomto prípade by to nijako nepomohlo, keďže išlo o mechanický problém. Podľa neho je zapletanie sa s požičovňami áut veľmi nebezpečné, pretože ich majitelia veľmi dobre vedia, aké sú vysoké súdne poplatky a zákazníka dostanú tam, kde chcú oni.

„Spoločnosť Enterprise v podstate vyhrala prvé kolo, pretože podstrčila nepozornému Scottovi poškodené auto,“ hovorí právnik, ktorý sa však nevzdal a spomínanú spoločnosť kontaktoval v súvislosti s týmto prípadom. Ako sa ukázalo, urobil dobre. Nespokojný zákazník získal späť svojich 693 dolárov. „Spoločnosť uznala, že okolo tohto prípadu bolo veľa nejasností, ale na toto sa nikdy nespoliehajte. Vy ste totiž zodpovedný za to, v akom stave auto vraciate. Dávajte si preto lepší pozor, keď si ho beriete z požičovne,“ upozorňuje Elliott.