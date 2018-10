Žena predávala nábytok cez internet: Ľudia od smiechu plačú, na FOTO ukázala holé prsia

Julia by si sama nič nevšimla, keby ju na podstatný detail uprostred fotografie neupozornila potenciálna záujemkyňa, ktorá si inzerát prezerala. "Nechcem byť hrubá, len som si pomyslela, že ti dám vedieť, že som objavila zvláštnu vec. Na fotografii šatníkov, ktoré si zverejnila, nie som si istá, či to je to, čo si myslím, ale vyzerá to, že v zrkadle sú vidno prsia," napísala zhrozenej inzerentke, ktorá jej poďakovala a inkrimovaný záber okamžite zmazala. Na odraz v maličkom zrkadle totiž vôbec nepomyslela.

Zdroj: Twitter/sophieeke



Tým by sa možno tento nepríjemný incident skončil, keby sa matka nepochválila svojej dcére, čo vyparatila. No a mladá Sophie Ekeová sa rozhodla, že si mamin trapas nenechá len pre seba, ale podelila s ich konverzáciou z aplikácie Whatsapp na Twitteri.

Zdroj: Twitter/sophieeke

Jej príspevok zdieľali ľudia viac ako 24-tisíckrát a väčšina komentujúcich považuje matkin omyl za zábavný. Dokonca až tak, že im pri čítaní tiekli slzy od smiechu.