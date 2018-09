Záujem o duálne vzdelávanie rastie: Prváci majú čas na uzavretie zmlúv do soboty

Ilustračné foto

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Do soboty 15. septembra môžu prváci stredných škôl uzavrieť učebnú zmluvu so zamestnávateľom v rámci duálneho vzdelávania. Termín pre vstup žiakov do systému duálneho vzdelávania (SDV) sa posunul od tohto 1. septembra, upravila ho novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá vstúpila do platnosti. Ako uviedol Tomáš Kurtanský zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), v prípade nenaplnenia očakávaného počtu žiakov sa tento termín posúva až do 31. januára.