Vlastní strieľali do svojich, 100-tisíc ľudí v uliciach: Ako vyzeralo prvé výročie okupácie?

snímky z Bratislavy 22.augusta 1968, deň po vstupe sovietskych tankov do mesta. Na snímke Štúrova ulica a Námestie SNP.

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Prvé výročie od vstupu sovietskych a ďalších spojeneckých vojsk do Československa sa konalo v duchu protestov a demonštrácií a tiež ostrých stretov s políciou a Ľudovými milíciami. Pri streľbe do demonštrantov zomrelo päť ľudí, v Prahe traja, v Brne dvaja. Do ulíc vyšlo celkovo asi 50.000 až 100.000 občanov.