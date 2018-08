Odborník na detektor lži o Kaliňákovi: Prístroj má vždy pravdu, takto však zmeníte výsledok!

Podľa profesionálneho polygrafológa je v prípadne správneho použitia detektora lži takmer nemožné ho oklamať. „Bežní ľudia nemajú šancu,“ povedal odborník. Účastník testu má len veľmi malú možnosť sa na výpoveď pripraviť a test oklamať. Takúto snahu však profesionál jednoducho odhalí. „Úspešnosť vyšetrenia na polygrafe sa pohybuje okolo 96 percent.“

Spoľahlivý výsledok testu však najviac ohrozujú nesprávne položené otázky. Podľa odborníka sa to týka aj otázok, ktoré boli položené exministrovi Kaliňákovi. „Otázky by nemali byť vágne, inak sa do výpovede môžu dostať mätúce prvky – artefakty. V príde zle položenej otázky potom nie je jasné, na čo testujúci vôbec odpovedal,“ povedal skúsený polygrafológ.

Prístroj tiež problematicky rozoznáva rozdiel medzi skutkom a úmyslom. Otázky použité v teste sa musia jednoznačne pýtať na skutok. Aj v tejto veci boli otázky položené Kaliňákovi spochybniteľné. „Ja by som také otázky v živote nepoužil,“ povedal odborník

Testujúci otázky vždy pozná dopredu, pretože ich často sám navrhuje. Polygrafológ má po dohode s účastníkom testu na starosti upraviť ich tak, aby boli čo najkonkrétnejšie. Plné znenie musí testujúci poznať dopredu. „Pocit prekvapenia nie je žiaduci, pretože skresľuje výsledky,“ vysvetlil.

Správne otázky môžu zmeniť výsledok

Počas svojej profesionálnej dráhy sa už stretol s tým, že za ním prišiel klient, ktorého predtým testoval rovnaký polygrafológ, ako tento týždeň Kaliňáka. Použitím iných otázok sa jeho výsledky líšili. To svedčí o tom, že znenie otázok má veľký vplyv na konečný výsledok.

Uviedol aj iný príklad, kedy otázka, či bola žena neverná manželovi, vyšla pozitívne. Až on pri testovaní dal žene otázky v inom znení. Z nich vyšlo, že svojho muža nepodvádzala.