Po vystúpení prezidenta som chcel zrušiť stretnutie s ústavnými činiteľmi, povedal Čižnár

BRATISLAVA - Vystúpenie prezidenta SR Andreja Kisku k únosu vietnamského podnikateľa bolo viac zamerané na politické ciele. Uviedol to generálny prokurátor Jaromír Čižnár s tým, že na základe tohto vyhlásenia chcel zrušiť plánované stretnutie s prezidentom, predsedom Národnej rady (NR) SR Andrejom Dankom (SNS) a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktoré sa napokon uskutočnilo.

Čižnár zdôraznil, že cieľom jeho stretnutia s ústavnými činiteľmi malo byť zabránenie eskalácii situácie okolo únosu vietnamského občana. "Zjavne sa najmä po vystúpení pána prezidenta začalo do toho miešať veľké politikum," zhodnotil Čižnár vyhlásenie Kisku po jeho stretnutí s Pellegrinim. Generálny prokurátor chcel po jeho slovách plánované stretnutie zrušiť, pretože podľa Čižnára je prezidentovi jasné, že skutok sa stal, napriek tomu, že ani sama prokuratúra to ešte nevie. Na stretnutí chcel poprosiť najvyšších ústavných činiteľov, aby z titulu svojich funkcií vniesli do veci pokoj.

Čižnár skonštatoval, že si vyprosí urážky o nečinnosti. Kiska mal mať preňho jedinú otázku, či bude vyšetrovanie objektívne. "Tak som mu povedal, že to mu garantujem, že bude," zdôraznil. Na stretnutí chcel ústavných činiteľov oboznámiť aj s postupmi, ktoré sú už naplánované vo veci vyšetrovania tejto kauzy. Generálny prokurátor priblížil, že kontaktoval kolegov z Českej republiky aj Nemecka, ktorí prisľúbili, že mu podajú informácie.

Orgány činné v trestnom konaní do piatka (3.8.) minulého týždňa nedisponovali žiadnou konkrétnou vierohodnou informáciou o skutku, podotkol prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky. Zo žiadostí Nemecka podľa neho nevyplynula informácia, na základe ktorej by vznikla povinnosť konať aj na území SR. Čižnár zdôraznil, že túto vec bude osobne sledovať.