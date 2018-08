Gál po stretnutí s Kiskom: VIDEO Prvýkrát na plné ústa, vystúpenie Mosta z koalície je v hre

Na otázky ohľadom kauzy únosu vietnamského občana sa Gál vyjadril jasne. „Je to veľmi zlé,“ povedal po stretnutí s Kiskom. Zároveň povedal, že prípad sa určite vyšetrí. Prezident Andrej Kiska sa vo svojom vyhlásení ku kauze nevyjadril. Gál uviedol, že koalícia musí riešiť všetky politické situácie. „Koalícia musí riešiť každú politickú situáciu, ktorá je závažná. Je veľmi závažná téma únosu Vietnamca, ale je tiež závažná aj téma voľby ústavných sudcov,“ reagoval na otázku, či je snaha riešiť teraz v koalícii odborné témy.

V hre je aj vystúpenie Mostu z koalície

„Nahodili sme na seba veľkú blamáž, ale v prvom rade musíme vedieť, ako sa to stalo a kto za to nesie vinu, či z nedbanlivosti, alebo úmyslu. Musíme vedieť, ako sa to stalo,“ okomentoval kauzu únosu Gál. Béla Bugár vo svojich vyjadreniach nevylúčil vystúpenie z kolácie a možnosť predčasných volieb, pokiaľ sa informácie vyšetrovaním potvrdia.

„Všetko je stále v hre. Najskôr musíme mať objektívne informácie,“ reagoval na slová Bélu Bugára o možnom vystúpení z koalície. „Keď niekto neverí našim policajným zložkám, tak nech verí aspoň nemeckým,“ obhajoval objektivitu vyšetrovania. Podľa Gála rozhodnutie ísť do vládnej koalície nie je o tom s kým Most šiel, ale o osobných zlyhaniach ľudí. „Nie je to o tom, s kým ste išli do vládnej koalície. Je to o osobných zlyhaniach niektorých ľudí. Ako som však povedal, pre mňa je najväčšia otázka, či sa tak stalo z nedbanlivosti, alebo niekto v tom aktívne pomáhal,“ uviedol Gál. „Počkám. Čomu verím ja, bude to, čo bude v spise,“ odpovedal na otázku, či verí možnosti, že Slovensko bolo do únosu zapojené.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Dôležité sú výsledky vyšetrovanie, nie detektor lži

Vyšetrovaním by sa podľa Gála mali potvrdiť viaceré veci. „Ako bol použitý špeciál, ako boli využívané naše policajné sily, ako sa ten človek mohol dostať na letisko a či sme o tom vedeli, alebo či išlo o hrubú nedbanlivosť. Iné je, ak to niekto pripustil z nedbanlivosti alebo sa aktívne na tom zúčastnil,“ uviedol minister spravodlivosti.

„To je stále tvrdenie proti tvrdeniu. Pre prípad je dôležité to, ako sa to vyšetrí. Čo povie orgán, ktorý je na to príslušný, ako sa to stalo,“ povedal na adresu detektoru lži, ktorý exminister vnútra absolvoval v pondelok. „Exminister Kaliňák bude minimálne v pozícii svedka, takže predovšetkým tak by mal povedať, čo o tom vie,“ dodal. K tomu prečo polícia nezačala vyšetrovanie už pred mesiacmi Gál povedal, že sa k tomu vyjadril aj generálny prokurátor aj ostatní. „Na základe akých informácií môže začať trestné stíhanie? Keď vyšli nanovo nové informácie, ktoré potvrdili, že má to byť vyšetrené aj u nás, tak sa začalo v momente konať. Aspoň také mám informácie,“ povedal.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Saková zatiaľ má moju dôveru

Či môže byť vyšetrovanie objektívne, zhodnotil v súvislosti s vyjadreniami Sakovej, že je to sci-fi. „Treba sa pýtať, na čo konkrétne povedala, že je to sci-fi. Sú tam skutočnosti, o ktorých jedna strana hovorí, že boli tak a druhá inak. Je to tvrdenie proti tvrdeniu,“ uviedol Gál a zopakoval, že dôležité je objektívne vyšetrenie. „Potom môžeme pristúpiť k tomu, aby zodpovední niesli aj svoju časť viny,“ povedal. Na otázky o tom, či by mala Saková odstúpiť, odpovie, až keď sa to vyšetrí.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Zatiaľ však Sakovej dôveruje. „Aj veci, ktoré sme si mysleli, že budú dávno za horizontom a nikdy sa nevyšetria, sa nakoniec vyšetrili. Tým, že sú tam aj nemecké orgány, teda ak neverí niekto našim zložkám, nech verí aspoň tým nemeckým,“ povedal Gál. „Zatiaľ sa neprejavila tak, aby som mal rukolapný dôkaz o tom, že spravila niečo proti vyšetrovaniu.“ Pokiaľ sme boli oklamaní vietnamskou stranou, budú podľa ministra spravodlivosti vyvodené diplomatické dôsledky. „Slovensko si nemôže dovoliť prejsť takýto čin bez povšimnutia. Treba však konať striedmo a nie zhurta,“ dodal. Gál o kauze vie, resp. o nových zisteniach, len od publikovania článku, nie celý rok.

Novú voľbu ústavných sudcov bude presadzovať

Noví ústavní sudcovia by sa mohli vyberať už podľa nových pravidiel, ktoré chce presadiť minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Po stredajšom stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom potvrdil, že chce, aby sa návrhom na zmenu výberu ústavných sudcov zaoberala tento mesiac vláda a v septembri parlament. „Budem to presadzovať. Myslím si, že aj keď to nie je až taký krok, ako si to niekto niekedy predstavoval, tak len taký krôčik bude vždy lepší stav ako súčasný,“ povedal Gál.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Kiska s tým má problém

Návrh podľa jeho slov nie je ešte konečný, vo štvrtok (9.8.) by sa k nemu malo skončiť medzirezortné pripomienkové konanie. Pripustil, že Kiska, ktorý návrh už kritizoval, s ním má naďalej problémy. Ide napríklad o zvýšenie vekového limitu pre kandidátov zo 40 na 45 rokov. Prezident Kiska kritizuje vládu za to, že nechce zmeniť podmienky výberu ústavných sudcov.

„Prísľub zmeny bol súčasťou programového vyhlásenia predchádzajúcej vlády a prevzala ho aj tá súčasná. Musím žiaľ skonštatovať, že z rozhovoru s ministrom sa mi zdá, že túto príležitosť sa vláda nechystá využiť.“ V lepšom prípade to podľa Kisku vyzerá na podpriemerný návrh, v horšom na taký, že to výber kandidátov ešte zhorší. „Na ústavnom súde potrebujeme tých najlepších,“ povedal prezident.