Koalícia je na pokraji konca: Bugárovci uvažujú o odchode, Kaliňák hovorí o imaginárnych svedkoch

Po zverejnení článku o únose vietnamského občana, na ktorom sa mala podieľať aj slovenská strana, sa začala črtať ďalšia kríza. Výpovede policajtov poukázali na to, že exminister vnútra Robert Kaliňák o únose vedel a mal v tom prsty. Rezort vnútra a Kaliňák sa bránia, Most-Híd predstavil svoje požiadavky, opozícia iniciovala zvolanie mimoriadnych výborov a SNS čaká na výsledky vyšetrovania Generálnej prokuratúry.

Saková stratila Kiskovu dôveru

V piatok zasadla koaličná rada, po ktorej vládne strany mlčali. Včera sa stretol Pellegrini s Kiskom. Po stretnutí nasledovalo krátke vyhlásenie prezidenta, v ktorom sa vyjadril jasne. Súčasná ministerka vnútra stratila jeho dôveru. „Ministerka vnútra Denisa Saková stratila moju dôveru. Ministerka vnútra sa skutočne správa ako keby bola pravou rukou bývalého ministra vnútra,“ povedal Kiska.

Saková je podľa Kisku prekážkou poctivého vysvetlenia. „Pani Sakovú začínam považovať za prekážku poctivého vysvetlenia toho, čo sa stalo,“ pokračuje Kiska v útoku. Ministerstvo vnútrou je podľa neho kľúčom k obnove dôvery vo štát. Útokom na Slovensko je podľa Kisku snaha zahladiť stopy po zločine a zneužitie moci.

Ministerka vnútra nevidí dôvod na odstúpenie

Ministerka vnútra Denisa Saková neskôr reagovala na Kiskove slová. Sama nevidí dôvod, aby odstúpila z postu ministerky vnútra. Samotným prípadom únosu sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní, pričom prokurátor má byť prítomný pri jednotlivých výsluchoch. Ministerka urobila potrebné kroky na riadne vyšetrenie prípadu, ktoré sú v jej kompetencii.

Zbaví mlčanlivosti zamestnancov ÚOUČ, letky rezortu vnútra a zamestnancov rezortu,

ktorých bude potrebné vypočuť kvôli riadnemu objasneniu celej veci. Šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR Peter Krajčirovič je do vyšetrenia okolností únosu vietnamského podnikateľa postavený mimo službu. Saková odmieta politizáciu

prípadu a tak ako rezort vnútra poskytoval maximálnu súčinnosť nemeckým orgánom, bude

ju poskytovať aj slovenským orgánom činným v trestnom konaní.

Čižnár radšej informoval priamo médiá

Po stretnutí Kisku a Pellegriniho nasledovalo stretnutie najvyšších ústavných činiteľov, ktorého sa zúčastnil aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Zdržal sa niekoľko minút a odišiel. Čižnár sa rozhodol radšej zvolať svoj brífing, na ktorom informoval médiá sám. Chcel predísť nedorozumeniam. „Myslel som si, že otázky, ktoré som chcel riešiť, vyriešim na stretnutí,“ povedal na úvod nečakaného brífingu Čižnár.

Vysvetlil aj to, prečo sa na stretnutí zdržal krátko. „Pán prezident mi chcel položiť len jednu otázku, a to či bude vyšetrovanie objektívne. Povedal som mu, že bude,“ uviedol Čižnár a následne skritizoval Kiskove vyhlásenie. „Najmä po vystúpení pána prezidenta sa začali miešať informácie, preto som chcel, aby ste mali informácie priamo odo mňa,“ povedal Čižnár. „Pán prezident už však má vinníkov aj celý priebeh. To ho obdivujem, lebo to ani my ešte nevieme.“

Útok na Kisku

Po tom, čo videl vyhlásenia Petra Pellegriniho a Andreja Kisku uvažoval, že stretnutie zruší. Pellegriniho vystúpenie bolo podľa neho korektné a slušné, zaťial čo Kiska sa vo svojom vyhlásení zameral na politické ciele. „Informovať sa má vtedy, keď je to potvrdené. Ja nehovorím, že sa tu niečo nestalo, no nemôžem ani tvrdiť, že to bolo tak, ako je napísané. Cez víkend som sa kontaktoval s najvyšším štátnym zástupcom s Českej republiky a nemeckým. Najmä nemecký mi prisľúbil, že mi informácie dá,“ uviedol Čižnár.

Aj Pellegrini komentoval Kiskove slová. Podľa neho sa musí Saková sústrediť na to, aby vyšetrovanie prebehlo korektne a dôvod na jej odvolanie nevidí. „Dnes bez toho, aby sme mali výsledky, vyhlasovať či jej niekto dôveruje, alebo nie, je skôr politika ako reálna skutočnosť, myslím si,“ dodal Pellegrini. Komentovanie Kiskovho konania si neodpustil ani expremiér Robert Fico. Na svojom Facebooku jasne povedal, že Kiska zneužíva funkciu prezidenta na svoje politické ciele a mal by odstúpiť.

Kaliňák hovorí o imaginárnych policajtoch

Včera večer po oboch stretnutiach sa Robert Kaliňák vyjadroval v televízii TA3. Opäť rázne odmietol, že by sa na únose podieľala slovenská vláda. „Ja som už niekoľkokrát vyvracal tento článok ako absolútny nezmysel a výmysel, ale toto je naozaj cez čiaru," povedal exminister vnútra. Tvrdí, že aj nemecké médiá im v podstate dávajú za pravdu, keď sa prikláňajú k tomu, že ak sa to stalo, tak slovenská vláda mala byť oklamaná.

„Sú to imaginárni policajti," povedal na adresu svedectiev policajtov, ktoré zverejnil Denník N vo svojom článku. Podľa Kaliňáka ide o destabilizáciu krajiny. „Mne stačí, čo som dnes počul z úst generálnej prokuratúry," uzavrel exminister. Na tých skutočných výpovediach sa vraj má ukázať, čo sa naozaj stalo.

Požiadavky strany Most-Híd boli splnené

Čoraz viac sa v kuloároch skloňuje možnosť predčasných volieb. Béla Bugár včera v rádiu Patria vyhlásil, že pokiaľ sa nové skutočnosti v prípade únosu vietnamského občana potvrdia, nevie si predstaviť, že bude fungovať v takejto vláde. Napriek tomu strana uviedla, že ich požiadavky, o ktorých informovali v piatok, boli splnené.

„V tejto chvíli vidíme splnenie požiadaviek, ktoré sme považovali a považujeme za nevyhnutné v záujme zabezpečenia objektívneho vyšetrenia celého prípadu,“ reagoval Most-Híd po stretnutiach ústavných činiteľov s generálnym prokurátorom, uvádza Denník N. „Most-Híd nezbiera politické body,“ dodala hovorkyňa.

Danko nechce „prikladať“ k emóciám

Predseda SNS Andrej Danko sa pre médiá vyjadril po stretnutí s Kiskom, Čižnárom a Pellegrinim. Nechce „prikladať“ k emóciám, ktoré kauza únosu Vietnamca vyvoláva. Reagoval tak na vyjadrenia prezidenta Andreja Kisku, ktorý vyslovil nedôveru Sakovej. „Nie je to ľahké pre koalíciu, ale zatiaľ platí prezumpcia neviny," povedal. Danko má dôveru k orgánom činných v trestnom konaní, hovorí. Nemá vraj dôvod kohokoľvek spochybňovať. O možnosti predčasných volieb je ešte priskoro hovoriť. V SNS čakajú na výsledky z generálnej prokuratúry.