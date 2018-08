Pravda o šokujúcom VIDEU z Bratislavy: Za haldy odpadu nemôžu narkomani, realita je desivejšia

BRATISLAVA - Nedávno Slovensko obletelo video, na ktorom istý Dominik ukazuje množstvo odpadu, ktoré je za plotom bývalého športového areálu TJ Spoje. Na záberoch vidno aj niekoľko narkomanov a bezdomovcov, ktorí sa tam zdržiavajú. Dominik vo videu tvrdí, že haldy odpadu tam nanosili práve oni. Pravda však môže byť niekde úplne inde. Obyvatelia Podunajských Biskupíc, najmä Korytnickej ulice, by mali hľadať vinníkov aj medzi sebou.

Po medializovaných záberoch množstva odpadu v bývalom športovom areáli na Korytnickej ulici sme sa vybrali situáciu skontrolovať aj my. Na naše prekvapenie sme namiesto narkomanov stretli dvoch mladíkov, ktorí práve haldy odpadu odpratávali.

Zdroj: Maarty

"Dobre, že sem prišli médiá, konečne ukážete ako to je naozaj. Myslíte, že toto narobia narkomani?" povedal nám jeden z nich. Tesne za múrom sa kopí odpad. No je až neuveriteľné, že by ho tam nanosili ľudia, ktorí sú závislí na drogách. Nájdete tu ventilátory, fľaše, kúsky oblečenia, stavebný odpad a podobne. Zarážajúce je, že v okolí nie je ani jedna striekačka.

"Vidíte? A najmä je to len tu, v blízkosti bytoviek, hneď za múrom. Ďalej je všetko čisté," ukazuje nám dobrovoľník.

Zdroj: Maarty

Bezdomovci v unimobunkách

O tom, že v areáli sa zdržiavajú bezdomovci a aj narkomani, nie sú žiadne pochybnosti. Za neporiadok v unimobunkách skutočne môžu oni, tie sú však od bytoviek vzdialené a rovnako nie je neporiadok v okolí. "Neroznášajú tam. Áno, je pravda, že v tých budovách je bordel a špina, ale toto, čo je tu, to nespravili narkomani, ani bezdomovci. To je práca ľudí odtiaľto," dodávajú chalani.

Za múrom sa kopí odpad, ktorý nemohli spôsobiť len narkomani. Zdroj: Maarty

Podľa ich slov nie sú zo žiadnej organizácie, ale po zhliadnutí Dominikovho videa sa rozhodli, že odpad nahrabú na kopy a ukážu obyvateľom, čo v skutočnosti obsahuje a nech potom sami posúdia, či katastrofálnu situáciu spôsobili narkomani a bezdomovci alebo na tom majú podiel aj ľudia z okolitých bytov. Tí však striktne odmietajú, že by s tým mali niečo spoločné.

"Určite tam nikto nehádže odpad z týchto ľudí. To tí bezdomovci a feťáci robia," ohradila sa staršia pani.

Starostku Podunajských Biskupíc, Alžbetu Ožvaldovú, sme nezastihli, pretože čerpá dovolenku. Prednostka mestského úradu Eva Janigová nám však povedala, že o probléme vedia a riešia ho. "Na základe videa sme kontaktovali majiteľa pozemku a vyzvali ho, aby škody napravil a urobil tam poriadok," povedala Janigová.

Bývalý narkoman?

Šokujúce sú aj slová o autorovi videa, ktorý poukázal na neporiadok v bývalom športovom areáli. Podľa jedného z dobrovoľníkov, ktorí odpratávali odpad, je to bývalý narkoman. "Viete, čo je na tom najvtipnejšie? Že ja som ho odtiaľto kedysi vyháňal. On sa na tomto neporiadku podieľal," hovorí.

Zdroj: Maarty

"Videli ste ako točil tých bezdomovcov? Tak sa pozrite, čo spravil, keď som ho natáčal ja. Napadol ma," dodáva a ukazuje nám video. Chlap na ňom je skutočne agresívny a reaguje prehnane.

Drogy v okolí

Vrakuňa a Podunajské Biskupice majú dlhodobý problém s narkomanmi. Môže za to najmä neslávne známy Pentagon na Stavbárskej ulici, v ktorom sa zdržiavajú díleri a ľudia závislí na tvrdých drogách. Aj v čase, keď sme sa s kamerou vybrali do Vrakune, v parčíku uprostred stavby posedávali ľudia a priamo na obed za bieleho dňa si pichali svoju dávku.

Na opačnej strane je pritom stále karavan Mestskej polície a v ňom schovaný policajt, ktorý má dohliadať na bezpečnosť obyvateľov. Príslušníkov štátnej polície sme nestretli, no na naše otázky nám zaslali mail.

Zdroj: ada

"Uvedenej lokalite venujeme zvýšenú pozornosť s prihliadnutím na skutočnosť, že na Stavbárskej ulici býva väčšie množstvo „neprispôsobivých občanov“. Policajný zbor nemá zákonné možnosti na ovplyvnenie zloženia obyvateľstva na tomto teritóriu, avšak na danú situáciu reaguje s využitím všetkých svojich oprávnení. Policajti Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa v rámci svojej činnosti venujú uvedenému objektu „Pentagon“ zvýšenú pozornosť, pričom situáciu monitorujú aj policajti ostatných útvarov v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II, ako aj policajti služby poriadkovej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave," informovala Lucia Mihalíková, bratislavská krajská policajná hovorkyňa.

Problém s narkomanmi a pohodenými striekačkami v celej Vrakuni a Podunajských Biskupiciach nie je výmysel. Odpad naozaj ohrozuje zdravie ľudí, avšak treba brať do úvahy aj to, či je to skutočne spôsobené len ľuďmi závislými na drogách, či bezdomovcami.