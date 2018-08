Navýšenie počtu prijatých študentov medicíny je nekoncepčné, tvrdia samotní študenti

"Nehovoríme, že návrh pána Pellegriniho je zlý. Nerieši však problém zdravotníctva a problém motivácie mladých ľudí," povedal na štvrtkovom brífingu predseda ŠRVŠ Bálint Lovász. "Ak by sme videli, že následne sú doriešené kapacity, s návrhom pána Pellegriniho by nebol absolútne žiadny problém," doplnila ho Katarína Bugárová, viceprezidentka SloMSA, ktorá na jeseň nastupuje do piateho ročníka medicínskeho štúdia. Podľa jej slov už teraz kapacity nemocníc pre prax študentov takmer nestačia. Ako príklad uviedla nedostatok šatní alebo prednáškových miestností pre študentov medicíny.

Študenti tvrdia, že lekárske fakulty sú už teraz masívne podfinancované. Preto aj keď vláda poskytne viac financií na študentov, ktorých fakulty prijali navyše, ich problémy to nevyrieši. Podľa Lovásza chýba napríklad motivácia pre ľudí, ktorí nielen liečia, ale aj vyučujú. "Lekárska fakulta Univerzity Komenského problém rieši tak, že platy dofinancuje z vlastných zdrojov, čo tiež nie je systematické riešenie," povedal Lovász.

Ďalšie kroky ŠRVŠ majú smerovať k samotným študentom. "Našim záujmom je pýtať sa študentov medicíny, či už cez dotazníky alebo rôzne konzultačné procesy, aby sme dodali konkrétne informácie od tých študentov a na základe týchto potom dokázali navrhnúť riešenia," avizoval Lovász.

Pellegrini v polovici júna vyzval lekárske fakulty, aby do ďalšieho akademického roku prijali vyšší počet študentov, čím by sa v budúcnosti zmiernil nedostatok lekárov na Slovensku. Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať 185 nových študentov všeobecného lekárstva. Štát to bude stáť približne dva milióny eur.

Navýšenie počtov v prvom ročníku je efektívne, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) odmieta štvrtkové tvrdenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a Slovenskej asociácie študentov medicíny, že v prípade navýšenia počtov študentov medicíny v prvom ročníku lekárskych fakúlt, ide o krátkodobé a nekoncepčné riešenie. Podľa rezortu zdravotníctva je to riešenie, ktoré je efektívne z dlhodobého hľadiska. Informovala o tom hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.

"O niekoľko rokov nám začnú vychádzať absolventi, ktorí postupne nahradia lekárov vo vyššom dôchodkovom veku. Považujeme to preto za systémový krok a odmietame nečinne prihliadať na to, ako sa priemerný vek lekárov v našom systéme zvyšuje. Preto robíme postupné systematické kroky tak, aby sa stav zlepšoval," uviedol rezort zdravotníctva.