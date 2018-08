Spoločnosť všeobecných lekárov: Prijatie viac študentov medicíny je len politický marketing

Bývalá hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecné lekárstvo mieni, že vyšší počet študentov problém nedostatku lekárov nevyrieši. "Pokiaľ by sme pristúpili na takýto návrh, naďalej by sme za peniaze slovenských daňových poplatníkov vychovávali mladých lekárov pre iné krajiny," priblížila.

Jediným spôsobom, ako podľa SVLS zabezpečiť dostatok lekárov na Slovensku, je ich stabilizácia formou zjednodušenia vstupu do systému a štandardizácia ich pracovných a finančných podmienok.

Palušková považuje návrh vlády za odvádzanie pozornosti od skutočných problémov slovenských lekárov a ich pacientov.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) ešte v polovici júna vyzval lekárske fakulty, aby do ďalšieho akademického roka prijali vyšší počet študentov, čím by sa v budúcnosti zmiernil nedostatok lekárov na Slovensku. Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať 185 nových študentov všeobecného lekárstva. Štát by to malo stáť približne dva milióny eur.