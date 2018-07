Kuriózny prípad v košickom útulku: Párik veľmi chcel šteniatko, brigádničku poriadne prekvapil

KOŠICE - Takýto prípad v útulku zvierat v Haniske pri Košiciach ešte nemali. Cez víkend prišiel do útulku mladý pár, ktorému sa zapáčilo dvojmesačné šteniatko zlatého retrívera a ihneď si ho chcel vziať.

Osvojenie psíka z útulku má však určité pravidlá. Záujemca musí podpísať zmluvu a tiež zodpovedať zopár otázok, aby zistili jeho spôsobilosť pre chov psa. V útulku však cez víkend bola len brigádnička, ktorá nemala právomoc im psa vydať a podpísať zmluvu. Vysvetlila im, že musia prísť až v pondelok.

Potom išla venčiť psa a medzitým mladý pár šteniatko ukradol. „Medzi sebou sa rozprávali po maďarsky, so mnou po slovensky. A veľmi súrne chceli to šteniatko. Chceli mi zaň aj zaplatiť,“ hovorila brigádnička. Celú krádež zachytila aj kamera v útulku. Mladá žena si šteňa vzala do kabelky a odišla s ním. Nešťastná brigádnička ihneď zavolala políciu.

Zdroj: FB útulok UVP Košice

Celý bizarný prípad má však šťastný koniec. Mladý pár totiž na druhý deň psíka vrátil. Muž krádež zdôvodnil tak, že bol opitý a jeho priateľka toho psa veľmi chcela. Pracovníci útulku zistili, že psíkovi sa nič nestalo, bol okúpaný, najedený a spokojný.