Sulík otvorene: Trvá na svojich tvrdeniach na margo odchodov Mihála a Poliačika zo SaS

"Za svojimi vyhláseniami k ich odchodom stojím. Tak ako vtedy, tak ich hodnotím aj dnes," uviedol. Ako dodal, hoci odišli dvaja viac mediálne známi ľudia, do SaS prišli noví odborníci, ktorí sú pre stranu prínosom. "Prišla k nám do poslaneckého klubu poslankyňa parlamentu Zuzana Zimenová, do právneho tímu pribudol Boris Draškaba, ktorý je expertom na legálnu držbu zbraní. Jarmila Halgašová je tímlíderkou pre pôdohospodárstvo, Ján Rudolf je odborník SaS na eurofondy a Miroslav Žiak je odborník na potravinárstvo," priblížil Sulík.

"Možno nie sú až tak známi, ale sú to odborníci na danú oblasť a čo je dôležité, zdieľajú hodnoty SaS, lebo to bol napríklad problém s Martinom Poliačikom, ktorý tvrdil, že musíme robiť migrantov šťastnými," uviedol Sulík ako príklad odlišné názory SaS a Poliačika v otázke migrantov.

Strana SaS má v súčasnosti 200 členov a približne 6 000 priateľov slobody a strana neplánuje pre odchody niektorých členov výrazné prijímanie nových členov. "Neplánujeme transformáciu priateľov slobody. Takto všetci naši členovia hlasujú priamo na kongresoch strany, v iných stranách to robia iba delegáti," povedal Sulík.