Slovenka žijúca v Kanade: Žiť a naplno fungovať v zahraničí nie je jednoduché

"Myslím si, že mne veľmi pomohlo jednak to, že na Slovensku som chodila na bilingválne anglicko-slovenské gymnázium v Sučanoch, a aj to, že som absolvovala svoje najformatívnejšie roky. A síce posledný ročník strednej školy a celé vysokoškolské štúdium už v Kanade," uviedla Slovenka žijúca v Ottawe, podľa ktorej žiť a plnohodnotne fungovať v zahraničí nie je jednoduché.

Mária Habániková sa spolu s rodinou presťahovala v roku 2004 do Toronta, kde zotrvali rok. No po návrate na Slovensko jej Kanada začala chýbať, preto sa rozhodla do krajiny vrátiť, ale už sama. "Dokončila som tam strednú školu a presťahovala sa do Ottawy, kde som následne strávila šesť rokov štúdia na Ottawskej univerzite," povedala.

Keďže bola dobrá študentka, štúdium absolvovala aj vďaka štipendiám. "Bez práce na pol úväzku popri štúdiu a pomoci rodičov by sa to finančne utiahnuť nedalo. Ale vďaka štipendiám - univerzitným aj vládnym - som ukončila bakalárske aj magisterské štúdium bez dlhov. Nič, samozrejme, neprišlo len tak. Prihlášky na finančnú pomoc mi zabrali veľa času a energie, ale ako sa hovorí, bez práce nie sú koláče," spomína s odstupom času.

Popri štúdiu pracovala na univerzite ako študentský ambasádor, neskôr ako asistentka v Senáte a sprievodkyňa v parlamente. Popri magisterskom štúdiu absolvovala štvormesačnú stáž v Úrade komisára úradných jazykov v rámci kanadskej vlády. "Pracovné skúsenosti v Kanade som nadobúdala ešte počas štúdia, a to bolo veľké plus," zdôraznila.

So znalosťou španielskeho a francúzskeho jazyka, základmi ruštiny a ukončeným štúdiom medzinárodných vzťahov a verejnej správy momentálne pracuje v neziskovom sektore v oblasti medzinárodného rozvoja. "Ukončujem ročný kontrakt v Nadácii Agu Chána ako koordinátorka pre vývoj programu a v auguste začínam pracovať pre organizáciu Cuso International ako regionálna programová poradkyňa pre Karibik a Latinskú Ameriku. V novembri ma čaká služobná cesta do Bolívie," dodala Habániková.

Popri práci učí zumbu a vypomáha v miestnom domove pre týrané a zneužívané ženy a deti. Okrem toho sa v posledných rokoch aktívne podieľa na príprave vysielania mesačného televízneho programu Slovak Spectrum, a prispieva aj do novín Kanadský Slovák. Keďže v profesijnej oblasti ju veľmi zaujíma téma verejnej správy a vodcovstva, v máji v rámci Microleaders bola pozvaná ako hlavný rečník na stredoškolskú konferenciu "Globálne riešenia" v Ottawe.

"Mojím snom vždy bolo a stále je pracovať medzinárodne, využívať pri tom cudzie jazyky, stretávať nových ľudí a cestovať. Zdá sa mi, že po šiestich rokoch štúdia a piatich rokoch v pracovnom procese sa mi to konečne začína plniť. Momentálne by som na svojom profesijnom živote nemenila nič. V Ottawe sa mi páči, je to môj druhý domov a cítim sa tu vo svojej koži, príjemne, spokojne," uzavrela Habániková.