Podpora LGBT v spoločnosti rastie, ale neochota politikov pretrváva

BRATISLAVA - To, že sa málokto chce dotýkať tém LGBT komunity na Slovensku súvisí zo stigmatizáciou, ktorú táto komunita veľmi dobre pozná. Konštatoval to sociológ Michal Vašečka na prvej diskusii, ktorá sa dnes konala v Kine Mladosť v rámci Dúhového PRIDE Bratislava 2018. Podľa neho akceptácia potreby legislatívnych zmien rastie zo strany tých, ktorý sa zaoberajú právami LGBT komunity, stále však pretrváva neochota spoločenských elít či politikov.

"Niečo sa deje, ale nepremieta sa to do legislatívnych zmien. Akčný plán pre LGBT ľudí nemá ambície aby sa niečo s tým dialo. Zároveň vidíme rastúce odmietanie LGBT komunity,“ uviedol. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá spolu s Vašečkom diskutovala k tejto téma doplnila, že najbytostnejšou otázkou je, podľa nej, znižujúca sa tolerancia voči tejto sexuálnej menšine. Nasledovná diskusia sa týkala návrhu zákona, ktorý chce predložiť strana Sloboda a Solidarita (SaS). K tejto téme sa vyjadrovali Natália Blahová (SaS), Ivan Štefunko (Progresívne Slovensko), Miroslav Beblavý (SPOLU – občianska demokracia) a Lucia Žitňanská (Most-Híd).

Zmena dokladov po tranzícii, otázka možnosti uzavretia manželstva či požiadaviek zmien svojej identity sú zásadné porušovania práv, s ktorými sa LGBT osoby hlásia ombudsmanke. "Na Slovensku máme manželstvo ako jedinečný stav muža a ženy chránený Ústavou SR. Tak je aj v Chorvátsku a Maďarsku, popri tom ale majú partnerstvá pre homosexuálne páry,“ uviedla Patakyová návrh, ktorý by mohol byť dobrým riešením aj na Slovensku.

Podľa Vašečku sú LGBT práva pre mnohých na Slovensku ťažké na pochopenie a prijatie. Upozornil, že Európa sa začína deliť na tri skupiny. "LGBT téma začala byť deliacou čiarou medzi krajinami - západnými krajinami - liberálnymi demokraciami, krajinami ktoré vyčkávajú a snažia sa ustať ten tlak a nerobiť veľké zmeny, čoho je Slovensko perfektnou ukážkou, a krajinami, ktoré plánovite nerešpektujú práva LGBT, Turecko, Rusko či Azerbajdžan,“ konštatoval

Počas druhej diskusie sa zástupcovia politických strán Sloboda a Solidarita, Most-Híd, Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia zaoberali legislatívou o právach LGBT komunity. „Na septembrovú schôdzi ideme predkladať zákon, ktorý nemá ambíciu byť návrhom o registrovaných partnerstvách, ale byť pokusom urobiť malé okienko ľuďom, aby si začali pomaly zvykať nato, že LGBT komunita potrebuje byť právne ukotvená v tomto štáte, že sme si všetci rovní a že ľudské práva patria všetkým rovnako,“ vysvetlila poslankyňa za SaS Natália Blahová a dodala, že sa budú snažiť o podporu takmer všetkých poslancov. Ivan Štefunko zo strany Progresívne Slovensko a Miroslav Beblavý zo strany SPOLU – občianska demokracia avizovali svoju podporu tejto novele zákona. Lucia Žitňanská zo strany Most-Híd sa vyjadrila, že nemá problém zdvihnúť ruku za tento návrh, podotkla však že v parlamente dnes nie je väčšina, ktorá by to podporila.

Začiatok pochodu za práva LGBT komunity dnes takmer zaplnil Hviezdoslavovo námestie v Bratislave. Na Dúhovom PRIDE Bratislava s odkazom My nikam neodchádzame – PRIDEme dominovali dúhové vlajky a oblečenie v dúhových farbách. Podľa organizátorov na námestí sa zoskupilo viac ako 5000 účastníkov. Na bezpečnosť celej akcie dohliadal veľký počet policajtov rozmiestnených v okolitých uličkách. Témou tohto ročníka Dúhového PRIDE je upozorniť na odchody mladých LGBTI ľudí do zahraničia, ktorí opúšťajú Slovensko preto, že im v porovnaní s väčšinou členských krajín Európskej únie poskytuje výrazne horšie podmienky pre život.

Dúhový PRIDE 2018 prišla podporiť verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Konštatovala, že po vlaňajšom príhovore, v ktorom uvidela, že právnym nevidením párov rovnakého pohlavia nerešpektujeme právo na uznanie a ochranu ich súkromného rodinného života, očakávala od zákonodarcu aby ponúkol právny rámec, ktorý umožní aby sa právo párov rovnakého pohlavia stalo vnútroštátnym právom, uznávaným a chráneným a aby bola na Slovensku rešpektovaná dôstojnosť každej ľudskej osoby. „Právna úprava v otázkach akými sú možnosť vystupovať ako blízka osoba, možnosť prístupu k informáciám o zdravotnom stave partnera, či ochrana osobnosti po smrti, ktorá vyplynie zo zákona, nie je v rozpore s našimi tradičnými hodnotami a ani tieto hodnoty neohrozuje. Rovnako neohrozuje ani inštitút manželstva, tak ako je chránený našou ústavou," uviedla Patakyová.

Účastníkom pochodu sa prihovoril aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ktorý poukázal, že mladí, šikovní ľudia z LGBT komunity odchádzajú zo Slovenska pre diskrimináciu, šikanu, či nepochopenie.Teológ Ondrej Prostredník, vo svojom príhovore skonštatoval, že naša spoločnosť ako rodina sa musí naučiť prijať všetky deti. Zástupcovia iniciatív LGBTI ľudí z regiónov konštatovali, že nechcú žiť v štáte dvoch tvári ako aj, že si prajú žiť bez pocitu viny pre svoju sexuálnu orientáciu a bez predsudkov.

Účastníci pochodu sa po úvodných prejavoch vybrali ulicami Starého mesta za zvukov bubnovej kapely Maribondo. Po návrate na Hviezdoslavovo námestie pokračoval hudobný a tanečný program. Vystúpili Korben Dallas, Sendreiovci, Modré hory, Katarzia s Jonatánom Pastirčákom a tanečná skupina The Kiki House of Vivi. Na námestí boli stánky rôznych mimovládnych organizácií, ako aj testovacia sanitka HIV CHECK POINT, ktorú zabezpečili GSK Slovensko a Dom svetla Slovensko. Rýchlotesty z kvapky krvi umožnia hotový výsledok HIV statusu, testu na syfilis a hepatitídu C do pár minút.