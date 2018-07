Dojímavá FOTOGRAFIA sestry zavraždeného Jána Kuciaka: Budeme bojovať, sme im to dlžní

Rodiny novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prežívajú najhoršie chvíle svojho života. Namiesto svadby svojich milovaných, chystali pohreb a namiesto radosti, smútia a s boľavým srdcom čakajú na výsledky vyšetrovania.

Nič iné im momentálne neostáva. Rozhodli sa však, že aj napriek niektorým negatívnym reakciám okolia a ľudí na Slovensku, nebudú mlčať a spávať v pokoji, kým nedostanú odpovede na svoje otázky a, najmä na tú najdôležitejšiu, kto má na svedomí brutálnu smrť ich milovaných.

"Som ochotný odpustiť, ale najskôr sa musím dozvedieť komu a prečo," povedal nedávnom na festivale Pohoda, ktorý sa konal na trenčianskom letisku, otec Jána Kuciaka, Jozef. Na festival prišiel spolu s mamou Martiny, Zlaticou Kušnírovou. Podporu im vyjadril priamo na mieste aj prezident Andrej Kiska.

Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová Zdroj: Vlado Anjel

My sa nevzdáme

O tom, že budú bojovať a nevzdajú sa, hovorí aj Jánova sestra Mária na sociálnej sieti. "Budeme bojovať, nech si hovoria, že nás niekto platí, že sa chceme len zviditeľniť...oni nevedia. My rodina vieme...že to musíme robiť, že musíme bojovať. Lebo sme im to dlžní," napísala k fotografii, na ktorej je s Martinou Kušnírovou, Jánovou snúbenicou.

Mária Kuciaková na fotke s Jánovou snúbenicou Martinou. Zdroj: FB/M.K.

"Janko mal nový mobil, ktorý si nechal položený na stole pri nás. Tak sme sa s Martinkou dohodli, že mu na ňom urobíme prvú fotku ,ktorú mu nastavíme aj na pozadie...vraj nech vie, aké krásky doma má," napísala k fotke Mária.

Vražda novinára a jeho snúbenice

Vražda, ktorá zasiahla celé Slovensko, sa stala 21. februára. Po tom, ako správa o nej obletela médiá, nasledoval chaos v krajine. Z postu premiéra odstúpil Robert Fico, z postu ministra vnútra Robert Kaliňák. Odišla aj Ficova asistentka Mária Trošková a Viliam Jasaň. Zemetrasenie nastalo aj v polícii. Z postu šéfa protikorupčenj jednotky odišiel Robert Krajmer a padla hlava aj policajného prezidenta Tibora Gašpara. Po celej krajine, ale aj v zahraničí, sa organizovali protesty a spomienkové pochody.