Táto kombinácia môže uľaviť od bolesti, zlepšiť spánok aj trávenie: Skúšali ste už kurkumu s TÝMTO minerálom?

Dva populárne výživové doplnky, ktoré bežne nájdeme v lekárňach či zdravých potravinách. Kurkuma a horčík. Na prvý pohľad nesúvisiace, no v skutočnosti môžu v kombinácii priniesť prekvapivé benefity. Od zníženia zápalu cez podporu trávenia až po lepší spánok. Ale ako to celé funguje, kto by sa im mal radšej vyhnúť a kedy si, naopak, môžu podať pomocnú ruku?