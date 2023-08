BRATISLAVA – Po celom Slovensku nájdeme špeciálne automaty na legálne drogy. Vydávajú sušené rastliny alebo cigarety, ktoré majú účinky podobné ako marihuana. A to bez overenia veku. Kupujú ich aj tínedžeri. Ako je to možné? Podnikatelia našli spôsob, ako to robiť v súlade so zákonom. Tvrdia, že ide iba o zberateľské predmety. Na Slovensku prekvitá […]