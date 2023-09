Geni(T)álny úkryt! Ženy chceli prepašovať kilogramy kokaínu vo vagínach: Colníci museli použiť všetky triky

Pašeráčky kokaínu zadržali na letisku. (Zdroj: Sakhu police)

Drogy majú celkovú hodnotu asi desať miliónov thajských bahtov (približne 260 000 eur), informovali vo štvrtok noviny "Bangkok Post" s odvolaním sa na bezpečnostné sily.

Podľa správy thephuketnews.com miestna polícia dostala upozornenie od dôstojníkov Úradu pre kontrolu narkotík, že tieto tri ženy prichádzajú a sú podozrivé z pašovania drog. Potom ženy vo veku 26 a 34 rokov zastavili a prehľadali na letisku.

Spočiatku sa nedalo nájsť nič neobvyklé. Röntgenové snímky v miestnej nemocnici však ukázali, že ženy si do vagíny vložili kapsule s kokaínom a ďalšie drogy v obaloch prehltli. Po návšteve nemocnice ženy previezli na colnicu na letisku v Phukete. Potom ich zadržali dovtedy, kým nevylúčili z tela všetky balíčky s drogou.

Ženy pritom podstúpili obrovské riziko. Pretože ak by jeden z týchto obalov praskol, znamenalo by to takmer istú smrť.

Ženy boli neskôr zatknuté za prechovávanie drog a predvedené na policajnú stanicu. Polícia podozrivé ženy identifikovala ako Faith Wanza Musembi (26), ktorá prevážala asi 1620 gramov kokaínu, Nelly Gacheri Ruuri (26) s približne 765 gramami drogy a Grace Wangari Karok (34) prichytená s 472 gramami kokaínu. O obvineniach všetky mlčia. Vyšetrovatelia sa snažia nájsť možných podporovateľov žien.