30. výročie Nežnej revolúcie si uctia aj v Seredi: Fándlyho fara sa vráti do roku 1989

SEREĎ – Súčasťou podujatí v Seredi k 30. výročiu Nežnej revolúcie je utorkové otvorenie výstavy v Mestskom múzeu – Fándlyho fare. Seredčania si budú môcť do konca januára pozrieť podľa vedúcej múzea Márie Dikovej archívne dokumenty o založení Verejnosti proti násiliu (VPN) a jej aktivitách v Seredi.

Na stredu 6. novembra od 17.00 h pozýva popritom radnica obyvateľov na Námestie republiky na celomestské podujatie s workshopmi obchodnej akadémie, koncertom nitrianskej kapely Dany M, multimediálnym dielom vytvoreným občianskym združením (OZ) TRAKT s názvom Sloboda nie je samozrejmosť.

Podujatie bude pokračovať o 18.00 h na mestskom úrade (MsÚ) prednáškou historika a spisovateľa Tomáša Kluberta z Ústavu pamäti národa a premietaním zostrihu udalostí v Seredi, ktoré sa zachovali v archíve priamych účastníkov udalostí. Na námestí je v tomto týždni inštalovaná aj putovná výstava Trnavského samosprávneho kraja o významných momentoch novembrových udalostí roku 1989.

Výstava v múzeu vznikla v spolupráci so Slovenským národným archívom v Bratislave, archívom v Šali a OZ Vodný hrad. "Je rozdelená do dvoch častí," uviedla kurátorka výstavy Diková. Popri posteroch o dianí v centrách prináša dokumenty viažuce sa priamo na Sereď. "Sú to rôzne vyhlásenia, plagáty, fotografie, vizitky a visačky organizátorov revolučných zhromaždení, tiež dobová tlač. Niektoré vystavené dokumenty sú zo zbierky mestského múzea, ale vo väčšej miere sú zo súkromných zbierok," uviedla Diková, ktorá na výstave spolupracovala s Evou Kavoňovou z MsÚ.

Garantmi výstavy sú Eva Vrabcová a Rastislav Petrovič. Súčasťou bude i premietanie videozáznamov z verejných zhromaždení VPN a generálneho štrajku v Seredi. "Videozáznamy, pôvodne uložené v S-klube mladých, sa zachovali, v tomto roku boli zdigitalizované fotografom Vladimírom Klčom," uviedla Diková.