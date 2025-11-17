"Nežná a kriedová" má svoju hymnu. Kapela Ukupunktúra zverejnila láskavý protest song Toto je naša trieda

videoklip Toto je naša trieda, 2025
Tohtoročná oslava Novembra 89 má špeciálnu príchuť. Vláda 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, vyškrtla zo zoznamu dní pracovného pokoja, takže možno očakávať, že občania v pondelok vyjdú do ulíc v naozaj veľkých počtoch. Zároveň sa na základe nedávnych udalostí v Poprade spustila vlna kriedových nápisov na chodníkoch pod heslom Krieda nie je zločin. Atmosféru týchto dní vystihuje nová pesnička skupiny Ukupunktúra, ktorá vznikla spontánne a veľmi rýchlo.