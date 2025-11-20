VRAHOVIA! Pred ruskou ambasádou v Bratislave sa objavili kriedové nápisy: Reakcia na útok, ktorý zabil aj tri deti

BRATISLAVA – Pred ruskou ambasádou v Bratislave sa v noci objavili výrazné kriedové nápisy s textami „Vrahovia“ a „Zabíjate deti“. Ide o reakciu na rozsiahly ruský raketový a dronový útok na ukrajinské mesto Ternopil, ktorý si podľa organizácie Mier Ukrajine vyžiadal najmenej 26 obetí, vrátane troch detí.
Aktivisti zo združenia Mier Ukrajine zverejnili na sociálnych sieťach status, v ktorom ostro kritizujú ruského prezidenta Vladimira Putina. Pripomínajú, že útoky zasiahli viaceré regióny a spôsobili masívne škody. „Mesto Ternopil sa prebúdzalo po smrtiacom útoku, ktorý si vyžiadal 26 obetí vrátane troch detí. Počet mŕtvych sa môže ešte zvýšiť,“ uviedli zástupcovia združenia.
„Krv na rukách má opäť Putin. Ruské drony a rakety zasiahli viaceré časti Ukrajiny a toto je výsledok ich besnenia. Kedy zastavíme toto zverstvo?“ píšu aktivisti. Na chodníku pred ruskou ambasádou sa objavili výrazné kriedové nápisy „Vrahovia“ a „Zabíjate deti“, ktorými aktivisti dali najavo protest proti útoku v Ternopile.