Kriedová revolúcia prekročila hranice: Českí gymnazisti poslali silný odkaz slovenským študentom

BRATISLAVA/TEPLICE – Kriedová revolúcia zo Slovenska sa rozšírila aj do Česka. Pred jedným z gymnázií v Tepliciach vznikli v piatok ráno desiatky farebných odkazov, ktorými českí študenti vyjadrili podporu svojim slovenským rovesníkom. Tí už niekoľko dní čelia kritike predstaviteľov vlády za to, že kriedou píšu nesúhlasné odkazy na verejných miestach.
Organizátori umožnili študentom pred začiatkom vyučovania vziať do rúk kriedu a napísať na chodník vlastný odkaz pre Slovensko, informuje portál Novinky.cz. Do akcie sa zapojili desiatky mladých ľudí a výsledkom bola pestrá mozaika sloganov, ktoré zostali pred školou – „Krieda nie je zločin“, „Študent nie je nepriateľ“, „Stojíme pri vás“, „Demokracia nie je privilégium“ či „Slovensko forever“.
Podujatie pripravili dvaja študenti vyšších ročníkov, Miroslav a Václav. Obaja zdôraznili, že cieľom nebolo prehlbovať politické napätie. „Nejde o to, aby sme podporovali každý názor alebo každé heslo. Ide o to, aby slovenskí študenti vedeli, že ich hlas má byť počuť a že nie sú sami,“ vysvetlili.
"Účasť bola väčšia, než sme očakávali. Navyše študenti mali krásne nápady, ktoré premietli do nápisov," vysvetlili. Českí gymnazisti veria, že ich iniciatíva inšpiruje aj ďalšie školy v krajine a vlna solidarity so slovenskými študentmi bude pokračovať.