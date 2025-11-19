Škandál v Hnúšti! Rodičia s dcérou dostali pokutu za kriedový nápis: Vraj je to ako vyhodenie práčky do lesa

HNUŠŤA – Rodina z Hnúšte dostala pokutu za to, že na dlažbu v meste napísala niekoľko protisystémových odkazov. Bežná krieda, ktorú zmyje prvý dážď, vyvolala v meste politickú prestrelku, obvinenia z nátlaku a prirovnávania k praktikám totality.
Na prípad upozornil denník SME, pričom kauza sa rýchlo rozšírila po sociálnych sieťach. Štefan a jeho manželka Zuzana napísali spolu s dcérou na dlažbu štyri nápisy. Krátko nato prišla pokuta za „znečistenie verejného priestranstva“. Štefan tvrdí, že na stanici mestskej polície počul absurdné prirovnanie – kresliť kriedou bez povolenia je vraj ako vyhodiť práčku do lesa.
„Presne takto fungoval totalitný režim,“ povedal. Dodal, že mestskí policajti pôsobili, akoby im pokutu niekto prikázal. Primátor Martin Pliešovský (SNS), ktorého nápisy priamo spomínali, odmieta, že by šlo o pomstu alebo zastrašovanie. „My sa kvôli tomu nikomu za nič nepomstíme,“ tvrdí. O „kriedovej revolúcii“ vraj donedávna ani nevedel. Trvá na tom, že postup polície bol štandardný a podobne by konal aj pri detských obrázkoch.
Štefan, ktorý dlhodobo pracuje v štruktúrach ministerstva vnútra, hovorí o „tlakoch zvrchu“. Podľa neho mu policajti na stanici tvrdili, že kriedové kresby sú závažné znečistenie. Pokutu 10 eur už spätne napadnúť nemohol.
Do sporu vstúpil aj bývalý primátor mesta Roman Lebeda. Tvrdí, že Pliešovský aj jeho zástupca vyvíjajú tlak na zamestnancov mesta, napríklad aj kvôli obyčajným lajkom na sociálnych sieťach. Obaja to odmietajú.
Demokracia chráni aj nepríjemné názory
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský pripomenul, že sloboda prejavu sa vzťahuje aj na heslá, ktoré môžu „šokovať, poburovať alebo urážať“. Upozornil, že štát by pri podobných situáciách mal postupovať veľmi opatrne, inak môže zastrašiť ostatných občanov, ktorí chcú využiť svoje ústavné práva.
Mestská polícia v Bratislave uviedla, že kriedové kresby nepokutuje. Podľa nej je rozhodujúce len to, či sa dajú ľahko odstrániť. V Hnúšti však trvajú na na tom, že aj krieda je znečistením. Primátor pripomenul, že podobne riešia „pľuvanec, špak či psie exkrementy“.