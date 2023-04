HELLO! Vokálna skupina For You vyráža na miniturné po Slovensku a Česku

Jarné turné vokálnej skupiny For You bude spojené s krstom ich nového albumu s názvom "HELLO", na ktorom kapela predstaví 14 piesní. Na albume nájdete cover verzie anglických a slovenských hitov, no taktiež aj vlastnú autorskú tvorbu. Obal a názov albumu je symbolika posledných rokov v živote kapely, kde nastali personálne zmeny, ale aj nové výzvy a príležitosti.

"Názov HELLO má pre nás dvojaký význam. Je to svetoznámy pozdrav, keď sa s niekým stretneme, keď do nášho života príde niečo nové, ale vieme sa týmto slovíčkom aj rozlúčiť, keď od nás niekto odchádza, keď sa niečo končí. Je to jednoduché a rýchlo zapamätateľné slovo, ktoré vyžaruje pozitivizmus, čo pre nás bolo veľmi podstatné, aby názvu rozumeli vo viacerých jazykoch, nakoľko fanúšikov máme z celej Európy. Chceli sme, aby toto slovo bolo medzinárodne známe" hovorí speváčka Katalin.

For You navštívi počas apríla a mája 2023 tieto miesta: Košice, Tvrdošovce, Dunajská Streda, Bratislava, Brno a Žilina

"Najviac sme zvedaví na koncert v moravskom meste Brno, odkiaľ máme najviac pozitívnych reakcií a interakcií na sociálnych sieťach. Zatiaľ sa nám tu ešte koncertovať nepodarilo, ale o to s väčšou energiou a odhodlaním tu chceme urobiť vystúpenie pre Čechov a Slovákov žijúcich v hlavnom meste Moravy" hovorí spevák Andrej.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Archív For You

Počas turné sa v rámci programu predstaví hneď niekoľko špeciálnych hostí. V Bratislave a v Brne to bude spevák a skladateľ Martin Harich, s ktorým skupina spolupracovala na spoločnej piesni „Right Beside You“. Táto pieseň nebude chýbať ani na novom albume skupiny. V Dunajskej Strede sa ako špeciálny hosť predstaví operné zoskupenie Opera Trio, s ktorými skupina For You účinkovala v poslednej sérii šou Česko - Slovensko má talent. „Máme obrovskú radosť, že si s dámami zaspievame pieseň Never Enough z muzikálu Najväčší Showman aj pred dunajskostredským publikom“ dodáva Lucius.

"Veľmi sa teším aj do rodnej dediny, do Tvrdošoviec, kde sme naposledy spievali pred tromi rokmi. Zaspievať si pred "svojimi" bude pre mňa určite obrovský zážitok" uzatvára Katalin.

Na koncertoch HELLO TOUR zaznejú hity ako „Señorita“, „Save Your Tears“ či „Rivers of Babylon“, ktorý sa na TikTok-u skupiny teší obrovskému úspechu. Skupina naživo zaspieva aj autorskú pieseň „I’ll Find You“, ku ktorej momentálne chystá aj videoklip.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Archív For You

For You Acapella – HELLO TOUR 2023:

20.4. Košice – FUGA – Kultúrne centrum kresťanov

23.4. Tvrdošovce – Kultúrny dom

27.4. Dunajská Streda – MSKS Benedeka Csaplára

10.5. Bratislava – Dom kultúry Ružinov

11.5. Brno – Metro Music Bar

17.5. Žilina – Smer Klub 77

Viac informácií o koncertoch a predpredaji vstupeniek nájdete na Predpredaj.sk

Kontakt:

Andrej Mann: +421 948 651 379

foryouacapella@gmail.com

https://www.groupforyou.eu/

https://www.facebook.com/groupforyou

https://www.instagram.com/foryouacapella

https://www.youtube.com/c/foryouacapella

https://www.tiktok.com/@foryouacapella

