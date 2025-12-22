Muničná iniciatíva je v princípe dobrá vec, uviedol český premiér Babiš

PRAHA - Premiér ČR Andrej Babiš po pondelkovom rokovaní vlády označil českú muničnú iniciatívu, ktorá je súčasťou pomoci pre Ukrajinu, za v princípe dobrú vec, otázne však podľa neho zostáva, či bola bez korupcie. Muničnou iniciatívou sa 7. januára bude zaoberať česká Bezpečnostná rada štátu (BRS). Informoval o tom portál Novinky.cz
„Dnes vám k tomu nič nepoviem, pretože potrebujem získať informácie. V princípe bola muničná iniciatíva určite dobrá vec, otázka je, či sa to zaobišlo bez korupcie a zneužívania nejakých funkcií,“ vyhlásil Babiš. Uviedol, že o tom diskutoval aj s partnermi v Európskej rade. Pred nástupom do funkcie sa Babiš zaviazal znížiť vojenskú pomoc pre Ukrajinu zo štátneho rozpočtu a naznačil, že jeho vláda by mohla ukončiť tzv. českú muničnú iniciatívu. Podľa neho je netransparentná a predražená, k jej budúcnosti však nezaujal jasné stanovisko.
Koaliční parteri sa podľa Babiša zúčastnia na zasadnutí BRS 7. januára. Pôjde o prvé zasadnutie tejto rady v novom zložení po nástupe Babišovej vlády. Kabinet v pondelok schválil zloženie rady, ktorá je jeho stálym pracovným orgánom pre koordináciu bezpečnosti krajiny. Radu vedie Babiš a ďalšími členmi podľa neho budú ministri dopravy, financií, obrany, priemyslu, spravodlivosti, vnútra a zahraničných vecí. Podpredsedom rady by sa mal stať prvý vicepremiér a minister priemyslu Karel Havlíček z Babišovho hnutia ANO.
Podpora Ukrajiny bude pokračovať
Babiš zároveň povedal, že muničná iniciatíva bola na prvý pohľad správna. „Škoda, že nás spojenci neocenili, aby sme mali adekvátnu pozíciu vo vyjednávaní o mieri (na Ukrajine),“ uviedol. Minister obrany Jaromír Zůna (nominant SPD) v piatok oznámil, že podpora Ukrajiny bude pokračovať. Českú muničnú iniciatívu podľa neho v zásade nikto nespochybňuje. „Ani ja nie, ide len o spôsob jej riadenia a cestu, ako v nej pokračovať,“ konštatoval. O jej pokračovaní rozhodne podľa neho vláda ako celok.
Česká muničná iniciatíva vznikla v roku 2024. Vtedy malo Rusko nad Ukrajinou obrovskú prevahu v delostreleckej veľkokalibrovej munícii desať ku jednej, po spustení iniciatívy sa tento pomer znížil na dva ku jednej. Zníženie tohto rozdielu však bolo dané aj tým, že Rusko začalo v bojoch postupne upúšťať od masívneho používania delostreleckých systémov v prospech útočných dronov.