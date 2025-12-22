PREDPOVEĎ na sviatky plná zvratov: Zmena počasia na poslednú chvíľu! Tieto regióny môžu mať biele Vianoce

BRATISLAVA - Vianočné počasie môže napokon prekvapiť. Hoci to dlho vyzeralo na sviatky bez snehu, najnovšie modely naznačujú, že Štedrý deň môže byť v niektorých regiónoch Slovenska biely. Chladný vzduch a posunuté frontálne rozhranie prinesú sneženie najmä na sever a východ krajiny.
Najnovšie meteorologické modely prinášajú pre milovníkov bielych Vianoc o čosi optimistickejšie správy. Kým doterajšie predpovede naznačovali len minimálnu šancu na snehovú pokrývku počas sviatkov, aktuálne výpočty počasia pripúšťajú, že Štedrý deň by mohol byť v niektorých oblastiach Slovenska predsa len biely. Sneženie sa očakáva najmä na severe a vo vyšších polohách, no vylúčené nie sú ani prekvapenia v noci na 1. sviatok vianočný. Informuje o tom portál o počasí iMeteo.sk a SHMÚ.
Zmena počasia súvisí s príchodom chladnejšieho vzduchu, ktorý začne do našej oblasti prenikať už deň pred Vianocami. Frontálne rozhranie, ktoré sa pôvodne malo presúvať južnejšou trasou cez Rakúsko a Maďarsko, sa podľa najnovších výpočtov posunie severnejšie a zasiahne západné regióny Slovenska. To prinesie nielen zrážky, ale aj koniec pretrvávajúcej inverzie, ktorá v nižších polohách spôsobovala pochmúrne a sivé počasie.
Utorok 23. decembra tak prinesie výraznejšiu zmenu. Nad Stredomorím sa prehĺbi tlaková níž, zatiaľ čo nad Škandináviou zosilnie tlaková výš. Medzi týmito dvoma systémami sa nad naše územie dostane suchší a chladnejší vzduch od východu, ktorý rozruší inverziu. Vo vyšších oblastiach sa už v utorok môžu objaviť prvé snehové zrážky, zatiaľ čo v nižších polohách bude spočiatku prevažne pršať.
Biele Vianoce niekde predsa len môžu byť
Na samotný Štedrý deň sa očakáva prechod frontálneho rozhrania cez Slovensko, čo prinesie zrážky na väčšinu územia. V nižších polohách, najmä na juhozápade, bude ešte pršať, no na severe a východe sa hranica sneženia výrazne zníži. Teploty sa tam budú pohybovať okolo nuly, čo umožní sneženie aj v nižších nadmorských výškach. Práve regióny ako Orava, Liptov, Horehronie či Spiš majú najväčšiu šancu na biely Štedrý deň.
Meteorológovia zároveň nevylučujú, že v noci na 1. sviatok vianočný sa snehové vločky môžu objaviť aj v niektorých oblastiach západného Slovenska, pretože postupne bude hranica sneženia klesať. "V noci miestami, najmä na juhozápade, možno očakávať sneženie alebo dážď so snehom, cez deň už len ojedinele slabé zrážky," informuje SHMÚ. Na Druhý sviatok vianočný (26. 12.) bude počas dňa jasné počasie, no okolo večera sa už opäť očakáva viacej oblačnosti a miestami hmla. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky.
Hoci nepôjde o celoplošné biele Vianoce, pre mnohé regióny to bude príjemná sviatočná atmosféra so zimným nádychom.