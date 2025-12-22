Prvé Vianoce známej Slovenky bez dcérky (†10): FOTO... Tento DETAIL na hrobe sa vám bude páčiť!

BRATISLAVA - Pred koncom roka 2024 prišla známa influencerka Andy Opalena o svoju len 10-ročnú dcérku Ninku, ktorá trpela zriedkavým metabolickým ochorením. Teraz ju čakajú prvé Vianoce bez milovaného dieťaťa, na ktoré si zaspomínala dojímavým gestom.
Známa slovenská influencerka Andy Opalena zažila predposledný deň roka 2024 obrovskú tragédiu – prišla o svoju iba 10-ročnú dcérku Ninku. „Taká bolesť, nikomu to neprajem, pochovať si vlastné dieťa. 10 rokov sme to dali! A čo sa to stalo… Ak toto prežijem,“ napísala v tom čase. Neskôr sa verejne podelila aj o okolnosti, ktoré tejto udalosti predchádzali.
Jej dcéra bojovala so zriedkavým metabolickým ochorením LCHAD, no aj napriek náročnej diagnóze žila plnohodnotný život. „Chcem vám povedať, že sama neviem, čo sa stalo. Ninka išla do Francúzska lyžovať, tešila sa, ale 30.12.2024 neotvorila očká,” uviedla na sociálnej sieti. Zároveň dodala: „Od narodenia mala metabolické ochorenie LCHAD, musela dodržiavať stravu a brať lieky. Nebolo to jednoduché, no držala sa,” priznala.
Čo je metabolické ochorenie LCHAD?
Ide o dedičné ochorenie metabolizmu mastných kyselín, ktoré vzniká v dôsledku mutácie génu HADHA. Táto porucha narúša schopnosť organizmu premieňať mastné kyseliny s dlhým reťazcom na energiu. Tento proces je súčasťou tzv. beta-oxidácie, ktorá prebieha v mitochondriách – energetických centrách buniek.
Od úmrtia Ninky už uplynul takmer rok. Andy Opalena teraz prežíva prvé Vianoce bez svojej milovanej dcérky. Krátko pred sviatkami zverejnila na sociálnej sieti fotografiu miesta jej posledného odpočinku. Počas vianočného obdobia zdobí Ninkin hrob aj vianočný stromček.