Český prezident nechce Turka za ministra: Jeho vyjadrenia ho nepresvedčili

Petr Pavel
Petr Pavel (Zdroj: profimedia.sk)
TASR

PRAHA - Prezidenta ČR Petra Pavla nepresvedčili vysvetlenia, ktoré mu v pondelok na Pražskom hrade poskytol kandidát na ministra životného prostredia zo strany Motoristi sebe Filip Turek. Prezident na sieti X uviedol, že naďalej tak pretrvávajú jeho výhrady voči Turkovej nominácii. Ako sa píše vo vyhlásení prezidentskej kancelárie, Pavel je hlboko presvedčený, že osoba s Turkovým správaním a konaním nemôže byť členom vlády. Informuje správa portálu Novinky.cz a vyhlásenie kancelárie prezidenta ČR.

Pavel na X oznámil, že vyhovel žiadosti poslanca Turka na stretnutie. „Vypočul som si jeho argumenty, ktoré sú v súvislosti s jeho výrokmi a činmi verejne diskutované. Predložené vysvetlenia ma však nepresvedčili a moje výhrady k prípadnej nominácii Filipa Turka na ministra pretrvávajú,“ napísal Pavel. Kancelária prezidenta uviedla, že intenzita a rozsah problematických výrokov a činov Turka opakovane vyvolávajú pochybnosti o jeho lojalite k hodnotovému poriadku vymedzeného ústavou. Podľa Hradu nie je rozhodujúce, či boli Turkovi jednotlivé výroky a činy spochybňujúce ústavné hodnoty preukázané, ale to, či ich takto vníma významná časť spoločnosti.

Pražský hrad poznamenal, že osoby v postavení ministrov musia spĺňať zvýšené nároky na lojalitu voči týmto ústavným hodnotám, v súlade s ktorými majú vykonávať ústavnú funkciu ministra. „Filip Turek svojím verejným vystupovaním, výrokmi a správaním vytvára u významnej časti verejnosti presvedčenie, že tak bagatelizuje jeden z najhorších totalitných režimov 20. storočia - nacistické Nemecko, ktoré malo na svedomí genocídu miliónov nevinných ľudí,“ uviedol. Konštatoval, že Turek tak spochybňuje rešpekt k ústavou definovaným nemenným hodnotám rovnosti a ľudskej dôstojnosti, ako aj k demokratickému poriadku. Svojím ďalším správaním vraj vyjadruje neúctu k hodnotám právneho štátu.

Pavel si myslí, že takáto osoba nemôže byť ministrom

Pavel je podľa kancelárie presvedčený, že osoba s takýmto správaním a vystupovaním nemôže byť ministrom, a predpokladá, že z týchto dôvodov ho predseda vlády na ministra nenavrhne. Premiér je povinný chrániť ústavné hodnoty. Ak by toto očakávanie nenaplnil, je povinnosťou prezidenta túto úlohu prevziať, napriek tomu, že prezident to považuje za úplne krajný a mimoriadny krok, ktorý môže vykonať len v ojedinelých a závažných prípadoch, uzavrela kancelária. Turek bol jediným kandidátom na ministra, s ktorým sa Pavel pred vymenovaním novej vlády Andreja Babiša nestretol. Poslanec sa na naplánovanom stretnutí nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. Pavel dočasne poveril funkciou ministra životného prostredia predsedu Motoristov Petra Macinku, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí.

