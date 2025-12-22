Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Izraelský vojenský rozhlas prestane vysielať: Rozhodnutie vlády vyvolalo kritiku

TEL AVIV - Izraelská vláda v pondelok schválila zatvorenie vojenskej rozhlasovej stanice, pričom zamietla námietky generálnej prokuratúry, ktorá upozornila, že tento krok ohrozuje slobodu médií.

Ako informovala agentúra AFP, stanica Galej Cahal bola založená v roku 1950. Je známa svojimi spravodajskými programami, ktoré majú veľa poslucháčov vrátane spravodajcov zahraničných médií. Podľa vládneho prieskumu ide o tretiu najpočúvanejšiu rozhlasovú stanicu v Izraeli - na mediálnom trhu má podiel 17,7 percenta. Návrh na zrušenie tejto rozhlasovej stanice podal minister obrany Jisrael Kac. Rozhodnutie vlády nadobudne účinnosť pred 1. marcom 2026. Izraelská generálna prokurátorka Gali Baharav-Miarová, ktorá zároveň pôsobí ako právna poradkyňa vlády, upozornila, že rozhodnutie vlády vyvoláva obavy z možného politického zasahovania do verejnoprávneho vysielania. Vyjadrila aj obavy o slobodu slova a tlače v Izraeli. Podľa úradu generálnej prokurátorky si zatvorenie rozhlasovej stanice vyžaduje hlasovanie v parlamente.

Zrušenie vyvolalu vlnu kritiky

AFP doplnila, že niektoré programy vysielané rozhlasovou stanicou Galej Cahal kritizovali politiku vlády. Aj minister Kac argumentoval, že Galej Cahal „vysiela politický a kontroverzný obsah, ktorý nie je v súlade s hodnotami“ armády, podkopáva vojnové úsilie a morálku. Kac tiež upozornil, že „situácia, v ktorej je rozhlasová stanica určená pre všetkých občanov štátu Izrael prevádzkovaná armádou, je anomáliou, ktorá v demokratických krajinách neexistuje.“

Opozičný líder Jair Lapid plány vlády kritizoval ako súčasť úsilia vlády potlačiť slobodu prejavu v Izraeli. „Nemôžu ovládať realitu, preto sa snažia ovládať mysle,“ objasnil Lapid. V Izraeli sa v roku 2026 uskutočnia parlamentné voľby. Úradujúci premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že sa bude znovu uchádzať o funkciu.

