Opitý vodič autobusu v Čadci: VIDEO Nafúkal viac ako jedno promile!

ČADCA - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 66-ročný vodič autobusu, ktorého policajná hliadka prichytila šoférovať opitého na Kysuckej ceste v Čadci. Informovala o tom v pondelok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajná hliadka zastavila vodiča autobusu začiatkom minulého týždňa (15. 12.) v ranných hodinách pre jeho nekoordinovanú jazdu, pričom v autobuse sa nachádzali dvaja cestujúci. Vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,06 promile.
VIDEO
„Týmto vykonával jazdu v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, pričom mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, a to pri výkone zamestnania, pri ktorom je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä keď viedol prostriedok hromadnej prepravy osôb,“ upresnila polícia. Doplnila, že vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície vzniesla 66-ročnému mužovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.