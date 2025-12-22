Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Minister Susko podpísal s odborármi zo Zboru väzenskej a justičnej stráže kolektívnu zmluvu

Boris Susko
Boris Susko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podpísal v pondelok spolu s odborovým predsedom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Ivanom Cabanom kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na rok 2026. Informoval o tom Dalibor Skladan z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Tlačová konferencia Borisa Suska z Úradu vlády SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Som rád, že zástupcovia odborov mali konštruktívne požiadavky, ktoré zohľadňujú súčasné ekonomické možnosti rezortu. Napriek tomu si myslím, že podpísaný dokument predstavuje významný odkaz pre všetkých zamestnancov zboru, ktorí si za svoju náročnú prácu zaslúžia nielen stabilné finančné ohodnotenie, ale aj ďalšie benefity, vyplývajúce z kolektívnej zmluvy,“ uviedol minister. Ako Skladan podotkol, personálna stabilizácia bola jednou z kľúčových tém ministerstva po Suskovom nástupe do funkcie. Minister pripomenul, že ešte počas minulého roka rezort zaviedol náborový aj stabilizačný príspevok.

