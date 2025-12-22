Nečakaný krok Tarabu: Robí si zadné vrátka mimo politiky? Ochranné ZNÁMKY na vlastné meno!

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa už skôr profiloval do role šéfa rezortu, ktorý nebude len monotónnym ministrom. Jeho záujmy siahajú ďalej, o čom svedčí jeho najnovší počin. Dal si totiž zaregistrovať priezvisko Taraba v rôznych podobách na ochranné známky. Čo je za tým?
archívne video
To, že minister požiadal o viaceré ochranné známky v spojení s jeho priezviskom, oznámil portál Aktuality.sk. Minister podľa portálu momentálne nemá až tak záujem spájať svoje meno so Slovenskou národnou stranou, ktorá ho do parlamentu vyniesla.
Taraba ako značka
Šéf enviro rezortu sa rozhodol inak. Buduje totiž svoju značku, o čom svedčí jeho aktuálna snaha zaregistrovať svoje priezvisko ako ochrannú známku. Len pred niekoľkými dňami sa vraj obrátil na Úrad priemyselného vlastníctva, aby si nechal registrovať ochrannú známku na svoje priezvisko.
Taraba / Teraz Taraba
Podľa dostupných informácií minister zaslal na patentový úrad aj niekoľko grafických návrhov. Vizuálom dominuje meno Taraba alebo písmeno T, spracované v rôznych kombináciách modrej a červenej farby. Práve tieto prvky by sa mali objavovať pri jeho verejných vystúpeniach, online komunikácii či mediálnych projektoch.
Vlastný podcast
Taraba podľa všetkého chce, aby bolo chránené jeho priezvisko, ale aj slovné spojenie "Teraz Taraba". To sa spája aj s jeho snahou vyhnúť sa výstupom výhradne cez médiá, ale komunikovať závery aj cez svoje podcastové kanály. "Od budúceho týždňa budem prinášať vlastný politický podcast, v ktorom vás budem informovať o všetkom podstatnom. Médiá sa nesnažia informovať, ale robia opozičnú propagandu, a preto vám chcem každý týždeň doručiť relevantné informácie," reagoval už skôr minister na sociálnej sieti.
Čo to však znamená pre zvyšok verejnosti? Advokát pre ochranu autorských práv, značiek a dizajnov Erik Špila pre Aktuality vysvetlil, že nejde o nič výnimočné. "Ochranná známka poskytuje výlučné právo používať označenie v obchodnom styku pre konkrétne tovary a služby, pre ktoré bola registrovaná. V tomto prípade ešte nejde o registrované ochranné známky, len o podané prihlášky viacerých ochranných známok. O prípadnej registrácii rozhodne Úrad priemyselného vlastníctva SR," tvrdí Špila.
Na Slovensku sú však aj iní Tarabovia
Ako to bude s inými ľuďmi s priezviskom Taraba? Na Slovensku je iste ešte mnoho iných Tarabov. "Prípadné obmedzenia by mohli nastať len vtedy, ak by niekto rovnaké označenie začal používať ako značku pre podobné tovary alebo služby," vysvetil Špila a dodal, že novinári a verejnosť bude môcť naďalej vyslovovať Tarabovo meno bez obáv.