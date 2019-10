Najprv sa na premiére vyhrážal Latinákovi a teraz: Fučo má na krku trestné oznámenie... Prerezané gumy na aute!

BRATISLAVA - Len včera sme na Topkách informovali o tom, že Marek Fučík, známy viac ako Mariňák Fučo, vyčíňal na premiére filmu Amnestie, kde bol pozvaný, keďže si v spomínanej snímke zahral jednu z dôležitejších rolí. Počas večera mu rupli nervy a SBS ho musela vyviesť priamo zo sály. Neskôr sa vulgárne navážal do Lukáša Latináka, cez premietanie sa v priľahlej kaviarni vyzliekol, no a najnovšie vyšlo najavo, že toho má na konte oveľa viac...

O Fučovi sa už nejaký ten čas v kuloároch šepká, že má problém so sebaovládaním a keď ho chytí "náladička", dokáže poriadne vystrájať. Aj to je vraj dôvod, prečo ešte minulý rok ako stand-up komik skončil v známej šou Temné kecy. Po tom, čo sa k nám tieto informácie dostali, sme kontaktovali Iva Ladižinského, jedného z hlavných tvorcov tohto projektu.

OBROVSKÝ ŠKANDÁL na premiére filmu Amnestie: Zásah SBS! Herec sa začal vyzliekať a vyhrážal sa Latinákovi... Roz*ebem ho

Ukázalo sa, že je to skutočne tak, no to, čo sme sa dopočuli ďalej, nás poriadne šokovalo. Fučík má na krku nespočetne veľa podobných incidentov. Za zmienku stojí minuloročný koncert v známom bratislavskom podniku, kde napadol fanúšika. A nielen to. Z Temných kecov ho skutočne vykopli, čo evidentne nezvládol a svojim niekdajším kolegom sa odporne pomstil.

„On má naozaj neskutočný talent, čo sa stand-upu týka. Spolupracovať sa s ním nedalo. Je maximálne nezodpovedný, neustále bol pod "nejakým" vplyvom, vyvádzal. Nevedel sa správať a bol agresívny. Napríklad behal nahý po hoteli, bil sa alebo nadránom nahlas spieval fašistické pesničky. A to je len zlomok toho, čoho je schopný,” uviedol Ladižinský.

To, čo sa udialo na premiére Amnestií, ho vôbec neprekvapilo. „Pred naším výročným stand-upom v Babylone sme sa dozvedeli, že nám to chcel prekaziť. Asi nejako podobne ako to, čo urobil teraz. Dali sme teda prísny zákaz, aby sa na šou nedostal, nech ho tam za žiadnu cenu nevpustia. Po skončení sme si našli prerezané gumy na autách. Podali sme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a stále sa to vyšetruje, no videl som záznam z technických kamier, a teda na to mám svoj názor,” pokračoval Ladižinský.

Kvôli Marekovi Fučíkovi musela na premiére zasahovať SBS. Zdroj: Vlado Anjel

Ivo Ladižinský a Fučo spolu vystupovali v šou Temné kecy, spoluprácu však kvôli Marekovi museli ukončiť. Zdroj: PR

„Každý, kto nie je mimo, musí pri rozhovore s ním vidieť, že nie je v poriadku. To nie je žiadna jeho forma, ktorú by hral. Raz je hore, raz je dole, no to, ako sa správa... My sme naozaj radi, že sme s ním ukončili spoluprácu. A ako som už spomínal, je naozaj agresívny. Blízko má nielen k alkoholu,” dodal Ivo s tým, že nie je ani zďaleka jediný, kto mal s Fučíkom veľké problémy, no vždy sa to nejako podarilo ututlať. Až kým sa nespustil na premiére svojho filmu v prítomnosti desiatok hostí a novinárov...

Fučíka sme prostredníctvom správy žiadali o vyjadrenie, na naše otázky však neodpovedal.