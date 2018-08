V projekte REpublika 100 víta Divadelná Nitra tvorcov z Česka

Kým spomienka na 21. august 1968 a potupné roky normalizácie, ktoré nasledovali, vyvolávajú trpké pocity, sté výročie vzniku spoločnej Československej republiky by malo byť dôvodom na oslavy. Aj preto ponúkne Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 vo svojom programe ucelenú prezentáciu českého divadla, ale aj filmu.

Všetky diela českých tvorcov zhromaždil festival pod hlavičkou projektu REpublika 100. Divadelná Nitra, ktorá sa začne 28. septembra a potrvá do 3. októbra, totiž pracujes témou RE.

„Téma RE má pôvod v naakumulovaných osmičkových rokoch: 1848, 1918, 1938, 1948, 1968, 1989, 1998. Väčšina z nich je spojená s existenciou Československa,“ uvádza riaditeľka festivalu Darina Kárová. „Vyvolávajú potrebu obzrieť sa späť, premýšľať o minulých dejoch, prehodnocovať interpretáciu dejín i svoje postoje. Preto REminiscencia, REkapitulácia, REvízia... A zároveň provokujú k otázkam ako ďalej, čo všetko musíme urobiť, aby sme neopakovali omyly minulosti a vyhli sa novým nástrahám. Takže REštart, REvitalizácia, REcyklácia, REnesancia,“ vysvetľuje.

Projekt REpublika 100 zahŕňa päť scénických diel českých divadiel a tvorcov, z ktorých každé oslovuje najmä detského, ale aj dospelého diváka, a desať filmov.

V hlavnom programe to bude netradične bábková inscenácia Čechy ležia pri mori. Divadelná sála sa ponorí do zvláštneho šera, aké panuje pod morskou hladinou, javisko stratí jasné hranice a do celého priestoru sa z neho rozleje poézia, na dosah každému z divákov ožijú ryby aj chobotnice. Inscenácia režisérky Michaely Homolovej ponúka zázračné spojenie nevšednej poézie, obrazu a hudby.

TRAILER ČECHY LEŽIA PRI MORI:

„Autori uvádzajú divákov všetkých vekov a skúseností – inscenácia je určená deťom 6+, ale jej čaru spontánne podliehajú aj ich rodičia a starí rodičia, divadelníci i nedivadelníci – do sveta fantáziea mágie podmorského sveta,“ napísali české Divadelní noviny po uvedení inscenácie na festivale Divadlo Plzeň 2016. „V šere sály sa vznášajú medúzy, plávajú rybky, preháňajú sa žraloky a lietajú veľryby.



Okolo divákov znejú zvuky mora a herci očarene šepkajú morskými mýtmi a príbehmi inšpirované verše Radka Malého. Divák si všetko môže ,ohmatať´ či okomentovať, čo tí najmenší v Plzni výdatne využívali.“

S inscenáciou Čechy ležia pri mori príde na Divadelnú Nitru Naivní divadlo Liberec. Na Divadelnej Nitre už hosťovalo, jeho inscenácia Labutie jazierko bola v roku 2011súčasťou Festivalu PLUS, v sprievodnom programe v roku 2015 zase uviedlo inscenáciu O barančekovi, ktorý spadol z neba.

Zdroj: Josef Ptaček

S bábkovým divadlom pracuje aj interaktívna inštalácia Loutkoviště (Bábkovisko), ktorú festival ponúkne počas dvoch popoludní na Svätoplukovom námestí v Nitre. Zapojenie detí do dianiaje nielen žiaduce, ale aj nevyhnutné. Autorka koncepcie divadelného projektu Táňa Švehlová totiž v Bábkovisku návštevníkom ponúka možnosť, aby si svoju obľúbenú rozprávku zahrali sami.

Hra pre celú rodinu pripomína barokovú tradíciu bábkových divadiel. Päť originálnych konštrukcií s rôznymi kulisami a súborom bábok mení verejný priestor na interaktívny park otvorený hre a rozvíjaniu fantázie.

V sprievodnom programe festivalu uvedie Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre inscenáciu Sám a Esmeralda. Poslednúpremiéru uplynulej sezóny v divadle pripravila žiariaca mladá česká operná režisérka Linda Keprtová. Švédska dramatička Martina Montelius vystavala poctu fantázii, ktorá môže byť cestou zo všednosti a života zviazaného obmedzeniami, na téme detskej osamelosti. Hre dominuje Sám, jeho stará mama so záhadnou futbalovou kariérou a slávna cirkusová umelkyňa Esmeralda. Kým Sám a jeho otec hľadajú cestu k vzájomnému pochopeniu, v príbehu sa prelína skutočný svet so svetom fantázie.

Sám a Esmeralda. Zdroj: Michal Lachkovič

„Záver hry je nositeľom silného humánneho posolstva. Sivý neosobný priestor sa mení akoby šibnutím čarovného prútika na príjemnú izbu. Stačí na to stôl s bielym obrusom, s kyticou ruží vo váze a s dvoma rozumejúcimi si osobami – otcom a synom,“ napísala v recenzii inscenácie divadelná kritička Marta Žilková.

S ďalšou vážnou témou a opäť s detským príbehom, tentoraz dokonca uchopeným detskými predstaviteľmi, príde na festival Divadelný súbor HOP – HOP Základnej umeleckej školy z Ostrova. Činoherné predstavenie Bež, chlapče, bež uvedie v sprievodnom programe Divadelnej Nitry 2018 v sekcii Mladé divadlo.

Režisérka Irena Konývková s detskými hercami inscenovala knihu poľsko-izraelského autora UrihoOrleva. Zakladá sa na skutočnom príbehu 9-ročného chlapca, ktorý pred holokaustom uteká z varšavského geta a niekoľko rokov sa skrýva v lesoch a na vidieku u rodín. Zažije zradu, keď ho „záchrancovia“ za peniaze odovzdajú nacistickému gestapu, stretne sa s hrdinskou pomocou, musí predstierať, že je sirotou z katolíckej rodiny, aby prežil. Táto inscenácia s podtitulom Nechcem, aby ste ma ľutovali, je to nanič hľadá aj odpovede na otázky, či viera ľudí spája alebo rozdeľuje, či je pre prijatie človeka do komunity dôležité, v čo alebo koho verí, či dokážeme pomôcť človeku v núdzi, aj keď práve nie je jedným z nás. Začiatkom augusta sa zúčastnila na 88. ročníku divadelného festivalu Jiráskov Hronov.

Kultový Cirk La Putyka na Divadelnej Nitre 2018 predstaví ďalšiu zo svojich interpretácií nového cirkusu. Minulý rok patrili ich netradičné Black BlackWoods medzi najsilnejšie momenty festivalu. Nové dielo pod názvom Batacchio pripravil s vyhľadávanými českými tvorcami fínsky režisér MaksimKomaro, Divadelná Nitra ho uvedieako záverečné predstavenie mimo kurátorského výberu pod hlavičkou Festival EXTRA. A že pôjde skutočne o extra „darček“ pre nitrianske publikum, sa bude môcť presvedčiť takmer 600 divákov vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Zdroj: divadelna nitra

Vo Festivalovom stane na Svätoplukovom námestí v Nitre ponúkne festival v projekte REpublika 100 zároveň desať filmov českej i slovenskej proveniencie. Sú medzi nimi dokumentárne filmyako napríklad Mečiar režisérky Terezy Nvotovej, Milda režiséra Pavla Křemena, Česká cesta režiséra Martina Kohouta a Môj neznámy vojak režisérky Anny Kryvenko. Snímku Cirkus Rwanda režiséra Michala Vargu uvedie Divadelná Nitra na Slovensku slávnostne po prvý raz. Filmové pásmo zase pripomenie slávnu éru československého hraného filmu 60-tych rokov.

Vstupenky na všetky predstavenia, ktoré ponúkne Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 vo svojom programe, sú už v predaji online v sieti .

Od 23. augusta možno vstupenky kúpiť aj v pokladnici festivalu vo foyer budovy Divadla Andreja Bagara v Nitre.

- reklamná správa -